La Red: Resumen: Aura Cristina Geithner habló de su exeposo y respondió críticas | La Red - CaracolTV En este episodio del programa te mostramos quiénes son las novias de James Rodríguez y Richard Ríos. Además, conocerás qué piensa Aura Cristina Geithner sobre su exesposo, Marcelo Dos Santos, y quién es el nuevo novio de Majida Issa.