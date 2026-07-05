La Red: Resumen: Aura Cristina Geithner habló de su exeposo y respondió críticas | La Red - CaracolTV
En este episodio del programa te mostramos quiénes son las novias de James Rodríguez y Richard Ríos. Además, conocerás qué piensa Aura Cristina Geithner sobre su exesposo, Marcelo Dos Santos, y quién es el nuevo novio de Majida Issa.
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