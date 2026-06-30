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¿Cómo fue el accidente de Henry en 'Vecinos' y por qué muere en la novela?

Detalles de por qué muere Henry en 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, y cómo fue el accidente del personaje. El actor Fernando el 'Flaco' Solórzano explicó todo.

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Por qué muere Henry en ‘Vecinos’, novela de Caracol: el ‘Flaco’ Solórzano reveló la razón

El fallecimiento del personaje es uno de los momentos más recordados de la exitosa producción colombiana, pues más de uno se encariñó con el mejor amigo de Óscar, el protagonista.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Por qué muere Henry en ‘Vecinos’
Por qué muere Henry en ‘Vecinos’
Foto: Caracol Televisión