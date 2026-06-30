Por qué muere Henry en ‘Vecinos’, novela de Caracol: el ‘Flaco’ Solórzano reveló la razón

Henry muere en ‘Vecinos’, luego de sufrir un accidente de tránsito, cuando iba manejando a toda velocidad un taxi, para ir a ver a Sol, la bebé de Jessica, pues supuestamente estaba enferma.

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El esposo de Patico no se da cuenta que hay un carro detenido en la carretera y, por intentar esquivarlo, termina chocando con un árbol. Aunque logran rescatarlo con vida, ingresa al hospital en estado crítico.

Henry es operado, pero el médico le advierte a Óscar, a Patico y al resto de la familia que deben despedirse, pues a él no le queda mucho tiempo de vida. Ellos ingresan a la habitación y le expresan su amor a Henry, mientras que él les pide que sigan con sus vidas. Finalmente, muere.

Por qué muere Henry en ‘Vecinos’, según Fernando el ‘Flaco’ Solórzano



El actor que le dio vida al querido personaje de ‘Vecinos’ explicó en una publicación pasada de TikTok la razón por la que su personaje murió. Dijo que en un principio esa escena no estaba planificada, sino que tuvo que darse porque él debía grabar la primera temporada de ‘Las Muñecas de la Mafia’.

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“La muerte de Henry en ‘Vecinos’ tuvo una explicación. Al principio no esta diseñado así, pues era el amigo de Óscar Leal, su fiel compañero. Pero, comenzó a grabarse ‘Las Muñecas de la Mafia’ más rápido de lo que se había pensado y yo tenía que estar en ese personaje [Braulio] y dijeron saquémoslo para que comience eso”, contó Solórzano.

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Por lo mismo, quisieron que la salida de Henry fuera un episodio que la gente no olvidara, objetivo que se logró, ya que el fallecimiento del personaje sigue siendo una de las escenas más recordadas por los fanáticos de la novela de Caracol Televisión.

