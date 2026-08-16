EN VIVO: Unidos por los Nuestros, concierto benéfico por Colombia y Venezuela

Más de 20 artistas se darán cita en el Kaseya Center de Miami, Florida, para participar en una jornada musical de cerca de seis horas. El encuentro, denominado ‘Unidos por los Nuestros’, tendrá como propósito reunir donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, así como por el sismo que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

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'Color Esperanza' en Unidos por los Nuestros

Micro TDH, Isadora y Free Cover fueron los primeros en salir al escenario para interpretar la canción de Diego Torres. Los artistas iniciaron el concierto con un mensaje de esperanza en el que además inicia la solicitud de ayuda por los damnificados de las emergencias.

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Elena Rose canta por Venezuela y Colombia



La vocalista de origen venezolano ya llevaba semanas trabajando su país y en este concierto interpretó su canción: 'Te pensé', además, finalizó la emotiva presentación con otra interpretación muy conmovedora.

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Chayanne en el concierto Unidos por los Nuestros

El puertorriqueño se subió al escenario invitando a todos a donar por los damnificados de los terremotos en Colombia y Venezuela. Posteriormente interpretó 'Bailando Bachata', lució sus mejores pasos de baile e incluso la esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira bailó entre el público.

Show de Marc Anthony, Gente de Zona y Piso 21

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El intérprete de 'Flor Pálida' interpretó su éxito 'Volver' junto a Piso 21, todo esto mientras su esposa, Nadia Ferreira disfrutaba del espectáculo y bailaba entre el público. Posteriormente aumentó la emoción en el recinto cuando aparecieron los miembros de Gente de Zona, quienes cantaron 'La Gozadera', uno de sus temas más icónicos, también junto a Marc Anthony.

Camilo, Evaluna, Mau y Ricky en Unidos por los Nuestros

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Los primeros en subir al escenario fueron los hermanos venezolanos, hijos de Ricardo Montaner, quienes fueron presentados por Stefanía Roitman, esposa de Ricky; allí interpretaron 'Dolería' cambiando algunas palabras por Colombia y Venezuela.

Posteriormente y al ritmo de 'Por primera vez', Camilo y Evaluna se tomaron el show vestidos completamente de negro. Vale la pena mencionar que cada uno de los intérpretes es originario de uno de los países afectados.

Daniel Habif, Olga Tañón y Luis Fonsi

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El conferencista hizo una mención especial a Colombia y Venezuela en el concierto Unidos por Colombia. Posteriormente, presentó a Luis Fonsi y a Olga Tañón, quienes usaron su tiempo en el escenario para entonar 'No me doy por vencido' y 'Yo por ti'.

Gilberto Santa Rosa en Unidos por los Nuestros

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El salsero hizo una invitación para apoyar a los hermanos venezolanos y a los colombianos, asegurando que queda un gran camino por recorrer. En el show interpretó su éxito 'Cartas sobre la mesa'.

Feid y Yandel en el concierto Unidos por los Nuestros

El paisa, uno de los artistas más esperados de la noche se subió al escenario para interpretar 'Luna', uno de sus sencillos más populares. Posteriormente se unió a él Yandel, con quien cantó 'Yandel 150' mientras el público bailaba al ritmo de la cuota de reguetón de la noche.

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Silvestre Dangond y SanLuis en concierto por Colombia y Venezuela

La dupla musical no pasó desapercibida en el evento que busca recolectar donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia y Venezuela. Con su canción 'Como yo', los artistas pusieron un grano de arena en Unidos por Colombia.

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Presentaciones de Unidos por los Nuestros

El escenario de ‘Unidos por los Nuestros’ contará con una amplia representación de artistas latinoamericanos que decidieron sumarse a esta causa y aportar su talento. Entre los nombres más destacados aparecen Feid, Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner y Gilberto Santa Rosa.

A ellos se suman Gente de Zona, Jay Wheeler, Piso 21, Elena Rose, Micro TDH, Mau y Ricky, Chino y Nacho, Lasso, Silvestre Dangond, Olga Tañón, Jerry Di, Corina Smith, SanLuis, Jorge Luis Chacín, Joaquina, Free Cover, Isadora, Zhamira y Alleh, quienes también harán parte de la jornada musical.

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Además de las presentaciones en vivo, el evento tendrá un componente solidario, pues durante el concierto se habilitará la recepción de donaciones para brindar apoyo a las personas damnificadas por los sismos registrados en Venezuela y Colombia.

