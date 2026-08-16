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EN VIVO: Unidos por los Nuestros, concierto benéfico por Colombia y Venezuela - CaracolTV

El concierto Unidos por los Nuestros tendrá a más de 20 artistas, quienes buscan motivar las donaciones y ayudas por los damnificados en los terremotos de Colombia y Venezuela.

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EN VIVO: Unidos por los Nuestros, concierto benéfico por Colombia y Venezuela

El concierto Unidos por los Nuestros tendrá a más de 20 artistas, quienes buscan motivar las donaciones y ayudas por los damnificados en los terremotos de Colombia y Venezuela.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 16 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Fotos: Getty Images