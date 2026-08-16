Catalina Ariztizábal se despidió de su mamá, Yamile Humar con nostálgico mensaje

El fallecimiento de la actriz Yamile Humar, hermana del recordado director Alí Humar y madre de la expresentadora del ‘Desafío’ Catalina Aristizábal, fue confirmado el 15 de agosto y generó múltiples mensajes de solidaridad hacia su familia.

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Horas después de conocerse la noticia, Catalina utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y compartir un mensaje con emotivas palabras que conmovieron a sus colegas, amigos y seguidores.

Mensaje de Catalina Aristizábal para su mamá: Yamile Humar

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“Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones. Audaz, supremamente inteligente, brillante, soñadora, etérea, elevada. Con una sensibilidad enorme y una coherencia muy suya entre lo que sentía, lo que intuía y la manera como eligió vivir”, inicia el mensaje.



Allí, la modelo confirmó que la actriz falleció “con su chispa intacta” y que en sus últimos días no perdió su velocidad mental: “Siempre sentí que iba un poco más adelante. Veía, entendía, intuía. Su sabiduría parecía venir de muy lejos”, escribió.

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue. Tuve el privilegio de acompañarla durante los mejores años de su vida, su vejez. Aunque viviéramos lejos, estuvimos profundamente cerca y conectadas. Aprendí sus silencios, sus tiempos, su ritmo, sus señales. Y ella, sin saberlo, me enseñó a acompañar”, continúa el escrito.

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Catalina Aristizábal mencionó algunos detalles sobre los últimos momentos de su mamá: “Hasta que llegó esa llamada que jamás voy a olvidar: ‘Katy, es hora’. Y sí, mamá. Yo sabía. Me estabas pidiendo que te acompañara a volar. Y así lo hice. Como tú querías. Con amor, sin miedo, rodeada de tus hijas y de tus nietos”.

Finalmente, reveló que la actriz falleció el jueves 13 de agosto a las 11:11 y que posteriormente se refugiaron en el silencio y la privacidad.

“Un silencio que necesitábamos. Que nos permitió sentir, llorar, abrazarnos y calmarnos. Estar juntas sin tener que explicar nada. Simplemente acompañarnos y comenzar a entender, a nuestro ritmo, la inmensidad de su ausencia”.

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“Ahora entiendo por qué amabas tanto las mariposas. Tal vez, en el fondo, siempre supiste que llegaría tu momento de abrir las alas para volar alto 🤍🙏🏻”, finalizó la expresentadora del ‘Desafío’.