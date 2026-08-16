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Catalina Ariztizábal se despidió de su mamá, Yamile Humar con nostálgico mensaje - CaracolTV

La presentadora hizo una dolorosa reflexión sobre los últimos momentos de Yamile Humar y reveló cómo tomó la familia la triste noticia, pues se tomaron unos días de privacidad al respecto.

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Catalina Ariztizábal se despidió de su mamá, Yamile Humar con nostálgico mensaje

La presentadora hizo una dolorosa reflexión sobre los últimos momentos de Yamile Humar y reveló cómo tomó la familia la triste noticia, pues se tomaron unos días de privacidad al respecto.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 16 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Catalina Aristizábal despidió a su mamá Yamile Humar
Catalina Aristizábal despidió a su mamá Yamile Humar
Foto: Instagram @yamilehumar