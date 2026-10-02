Ariadna Gutiérrez se habría casado en secreto; Rodner Figueroa reveló que conoció a su esposo

La sincelejana es una de las reinas de belleza colombianas con mayor reconocimiento internacional. Su paso por el 'Concurso Nacional de Belleza' le permitió ganarse el cariño del público y, posteriormente, representar al país en Miss Universo 2015, certamen en el que fue protagonista de uno de los momentos más recordados de la historia del concurso.

Aunque el resultado de aquella edición estuvo marcado por el error del presentador Steve Harvey, quien inicialmente anunció a Ariadna como ganadora de dicha edición, la colombiana continuó con su carrera y se radicó en Miami. Desde entonces, ha incursionado en la actuación, los 'reality shows' y el modelaje, además de participar en diferentes eventos y pasarelas.



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¿Ariadna Gutiérrez se casó?

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La versión sobre el supuesto matrimonio surgió durante una conversación de Rodner Figueroa con la exreina Celinee Santos. El periodista contó que recientemente se encontró con Ariadna durante un viaje al viejo continente y aseguró que ella habia contraido nupcias.





“Me la acabo de encontrar en Suiza. Está divina, casada y fabulosa (…) Se casó y me presentó al marido”, afirmó el periodista

Rodner Figueroa durante la conversación, dejando sorprendida a su entrevistada, quien reaccionó ante la información y la calificó como una primicia.

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¿Qué se sabe sobre el supuesto esposo de Ariadna Gutiérrez?

Por ahora, la identidad del hombre que sería su esposo permanece en reserva. Algunos medios han señalado que se trataría de un extranjero y han difundido versiones sobre una relación con un empresario; sin embargo, estos datos no han sido confirmados por Ariadna públicamente.

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Mientras la información genera curiosidad entre sus seguidores, Ariadna continúa enfocada en su carrera internacional. En 2026 ha mantenido una fuerte presencia en el mundo de la moda, con apariciones en eventos y publicaciones relacionadas con alta costura. En su página oficial, la modelo también ha hablado de una etapa de crecimiento personal, libertad y nuevos proyectos, aunque sin mencionar públicamente un matrimonio.

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Así, la posible boda se suma a un nuevo capítulo en la vida de una mujer cuya carrera ha estado marcada por momentos de enorme exposición pública, pero que en los últimos años también ha elegido mantener algunos aspectos de su vida personal lejos de las cámaras. Por ahora, las declaraciones de Rodner Figueroa son la principal confirmación pública de que Ariadna estaría casada.