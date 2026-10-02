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Ariadna Gutiérrez se habría casado en secreto, según reveló Rodner Figueroa

Ariadna Gutiérrez habría dado un importante paso en su vida. Según contó el periodista Rodner Figueroa, la exseñorita Colombia se habría casado en una ceremonia privada y alejada del ojo público.

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Ariadna Gutiérrez se habría casado en secreto; Rodner Figueroa reveló que conoció a su esposo

Ariadna Gutiérrez habría dado un importante paso en su vida. Según contó el periodista Rodner Figueroa, la exseñorita Colombia se habría casado en una ceremonia privada y alejada del ojo público.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ariadna GutiérrezFoto: Getty Images
Ariadna GutiérrezFoto: Getty Images