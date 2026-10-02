‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ se coronó como el mejor de la noche y ganó millonario premio

La velada en el Templo de la Imitación de 'Yo Me Llamo' tuvo un claro vencedor que logró cautivar por completo tanto al jurado como al público. El imitador de Alejandro Fernández reconfirmó su altísimo nivel sobre el escenario, demostrando una vez más por qué es uno de los competidores más sólidos de esta temporada.

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Tras una jornada llena de talento y exigentes evaluaciones, los jurados no dudaron en calificar su presentación como la más destacada de la gala. Su impecable nivel vocal, sumado a una postura escénica digna de 'El Potrillo', le valió el reconocimiento como el mejor de la noche. Como recompensa a su brillante esfuerzo y constancia, el participante se llevó un jugoso premio económico de 8 millones de pesos, consolidando su favoritismo en el programa.

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Cuál es el nombre real de Alejandro Fernández y dónde nació

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El famoso cantante mexicano de música ranchera y pop latino se llama Alejandro Fernández Abarca. Nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México.



Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández y quiénes son

Alejandro Fernández tiene cinco hijos: Alex Fernández, Camila Fernández y América Fernández (fruto de su matrimonio con América Guinart), y Emiliano Fernández y Valentina Fernández (de su relación con la modelo Ximena Díaz).

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