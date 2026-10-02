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‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ se coronó como el mejor de la noche y ganó millonario premio - CaracolTV

El imitador de 'El Potrillo' brilló en el escenario, fue elegido el mejor de la noche y se llevó 8 millones de pesos tras enfrentarse a sus compañeros.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ se coronó como el mejor de la noche y ganó millonario premio

El imitador de 'El Potrillo' brilló en el escenario, fue elegido el mejor de la noche y se llevó 8 millones de pesos tras enfrentarse a sus compañeros.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión