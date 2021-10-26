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Presentadores Yo me llamo 2023 - Caracol TV

Para esta temporada de Yo me llamo 2023 los presentadores serán los encargados de acompañar todas las noches a los imitadores.

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Nos vemos luego
¡Veámonos!
CABEZOTE - DK - YO ME LLLAMO 2026

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