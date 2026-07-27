‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ se queda sin palabras tras reacción de Elder Dayán al verlo

El imitador hizo su propia versión de ’26 de mayo’ en el Templo de la Imitación y desató risas entre los jurados y las presentadoras debido a la forma en la que la que le dio vida a ‘El Cacique de la Junta’.

El jurado de ‘Yo Me Llamo 2026’, compuesto por Amparo Grisales, Elder Dayán, César Escola y Aurelio Cheveroni, recibió en el Templo de la Imitación al doble de Diomedes Díaz durante el capítulo 5 de la producción. El concursante llegó al escenario con la intención de convencer a los expertos de que podía representar al intérprete vallenato y así obtener su cupo en la siguiente etapa de la competencia.

Para su audición, el participante eligió interpretar el exitoso tema musical ‘26 de mayo’, una de las canciones más conocidas del repertorio del artista. Sin embargo, desde los primeros instantes de la presentación, tanto los jurados como las conductoras comenzaron a reaccionar a la forma en la que desarrolló su interpretación.



Los expertos no pudieron contener la risa debido a lo alejado que estaba de ‘El Cacique de la Junta’. Las diferencias en la voz, el estilo de interpretación y otros aspectos de la presentación determinaron la evaluación de los cuatro jurados.

Mientras tanto, las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez observaron la audición desde el backstage. Allí analizaron lo ocurrido y también reaccionaron entre risas a algunos de los gestos y movimientos que realizó el concursante durante su paso por el escenario.





Una de las reacciones más esperadas era justamente la de Elder Dayán, quien es uno de los 21 hijos reconocidos de Diomedes Díaz. Tras finalizar la interpretación, el cantante vallenato compartió su opinión sobre el desempeño del participante. Lejos de molestarse con la presentación, tomó la situación con buen sentido del humor.

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No obstante, al momento de evaluar la imitación, el vallenatero aseguró que el concursante no tenía la voz de su progenitor. Su apreciación coincidió con la del resto de los expertos, quienes consideraron que el participante no logró acercarse a las características vocales y artísticas del intérprete original.

En consecuencia, le otorgaron cuatro estrellas rojas, resultado que lo dejó sin posibilidades de ingresar a la Escuela de Yo Me Llamo, espacio en el que los participantes seleccionados trabajan aspectos vocales, físicos y actorales para acercarse al doble exacto de sus artistas favoritos.

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Finalmente, el imitador decidió retirarse del escenario después de escuchar la retroalimentación del jurado. Debido a esta decisión, no fue necesario que Búfalo ingresara al Templo de la Imitación para indicarle que debía abandonar el escenario, como ocurre con otros participantes que desean quedarse allí.

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