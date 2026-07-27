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‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ se queda sin palabras tras reacción de Elder Dayán al verlo - CaracolTV

El participante interpreta '26 de mayo', pero su presentación deja sensaciones divididas. Mientras Amparo Grisales confiesa que le dieron ganas de bostezar, Elder Dayán lo llama "papá” y afirma que no se parece vocalmente.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ se queda sin palabras tras reacción de Elder Dayán al verlo

El participante interpreta '26 de mayo', pero su presentación deja sensaciones divididas. Mientras Amparo Grisales confiesa que le dieron ganas de bostezar, Elder Dayán lo llama "papá” y afirma que no se parece vocalmente.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.