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En 'Yo Me Llamo' se presentó 'José José' y encantó a Amparo Grisales y a Aurelio

En 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión, se presentó el doble de 'José José' y encantó a Amparo Grisales, a Aurelio Cheveroni, Elder Dayán y a César Escola.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘José José’ erizó a Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’ e hizo aullar a Aurelio Cheveroni

El participante llegó al Templo de la Imitación para interpreta ‘El Triste’, icónica canción del artista mexicano. El concursante logró cautivar al jurado y se ganó cuatro estrellas verdes.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de jul, 2026
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'Yo Me Llamo José José'
'Yo Me Llamo José José'
Foto: Caracol TV