‘José José’ erizó a Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’ e hizo aullar a Aurelio Cheveroni

Y es que apenas entonó la primera estrofa, Aurelio Cheveroni mostró su emoción al ver el parecido entre el doble y el ‘JoséJosé’ real. Incluso, durante la presentación, el lobo se puso a aullar de lafelicidady, por supuesto, le dio una estrella verde.

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Amparo Grisales, de igual manera, solo tuvo buenos comentarios para el participante.Destacó los matices, la potencia, el carisma y el ángel que tiene, lo que la hizo erizarse.

Elder Dayán Díaz , indicó, que el color de la voz es muy parecido a la del cantante real e, incluso, su caracterización lo hizo ver a JoséJosé. César Escola también señaló la naturalidad con la que interpretó al artista, por lo que, al final,el participante obtuvo cuatro estrellas verdes.





El concursante deberá enfrentarse a otro ‘JoséJosé’ que ya pasó; el que lo haga mejor podrá ir la escuela de ‘Yo Me Llamo’ 2026 para terminar de pulirse.

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¿Dónde verlos capítulos de‘Yo me llamo’2026?

Los fanáticos del programa pueden revivir todos los capítulos de la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ en Caracoltv.com, y también enDitu, aplicación en la que también pueden disfrutar ‘Detrás del doble’ y ‘Reacción al doble’, dos formatos originales en los que los aficionados podrán conocer más de los participantes.

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