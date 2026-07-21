Quién es Elder Dayán, nuevo jurado de 'Yo Me Llamo': uno de los 21 hijos de Diomedes Díaz

'Yo Me Llamo', el programa de imitación más querido por los colombianos, regresa a las pantallas de Caracol Televisión y esta vez con la participación de Elder Dayán integrando la mesa de los jurados, en la que competirá divertidos momentos junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni. Esto es todo lo que debes saber sobre el famoso cantante.

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Quién es Elder Dayán, jurado de 'Yo Me Llamo 2026'

Es un cantautor colombiano nacido el 29 de octubre de 1987 en Fundación, Magdalena. Es uno de los 21 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, y también de Rosmery Díaz; por lo que ha destacado por la relación que ha sostenido con integrantes de su familia como Rafael Santos y Martín Elías (QEPD). Tras el fallecimiento de este último, ha demostrado un lazo estrecho con su sobrino Martín Elías JR, hijo de Caya Varón.

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Dayán, está casado con Mile Robayo Meléndez desde el 7 de noviembre de 2015, construyendo una relación próspera de la que salieron cuatro hijos: Martina, Emilia, Victoria y Elder Dayán Jr.

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Dayán concedió una entrevista para Caracoltv.com en donde confesó cómo inició su historia de amor. Según indicó, aunque él vivía en Bucaramanga, iba a Fundación de vacaciones y fue justamente en su barrio, Las Tablitas, donde conoció a la que sería su compañera de vida, gracias a una amiga en común. Durante aproximadamente dos años ella no le puso atención, hasta que él le compuso una canción revelando que ella no correspondía a sus atenciones.

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Respecto a su carrera artística, Elder se ha posicionado como uno de los artistas de vallenato más influyentes en Colombia, lanzando temas como 'Reina guajira', 'Amantes', 'El picantico', 'Modo avión' y 'Nunca fui tu dueño'. Además, recientemente estuvo promocionando su álbum 'Homenaje de Oro', un reconocimiento al Binomio de Oro.

Asimismo, presentó a Carlos Rueda como su nuevo acordeonero, con quien sostiene un estrecha relación laboral y también interpersonal, pues se conocieron desde hace tiempo gracias a su aporte de la industria del entretenimiento. Con esta novedad, espera poder darle más música a sus seguidores y que así disfruten de la dinastía Díaz.

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