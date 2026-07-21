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Él es Elder Dayán, nuevo jurado de 'Yo Me Llamo': acompañará a Amparo Grisales y César Escola - CaracolTV

Este 21 de julio se estrena la undécima temporada del programa de imitación. A la mesa de jurados se une no solo Aurelio Cheveroni, sino también un integrante de la familia Díaz Maestre.

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Quién es Elder Dayán, nuevo jurado de 'Yo Me Llamo': uno de los 21 hijos de Diomedes Díaz

Este 21 de julio se estrena la undécima temporada del programa de imitación. A la mesa de jurados se une no solo Aurelio Cheveroni, sino también un integrante de la familia Díaz Maestre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Quién es Elder Dayán, el nuevo jurado de 'Yo Me Llamo 2026'.
Quién es Elder Dayán, el nuevo jurado de 'Yo Me Llamo 2026'.
Foto: Prensa Caracol Televisión.