En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras recibir la noticia de que el juez de la ciudad tiene una orden para continuar con la investigación, Soraya decide huir al siguiente día de enterarse, pero no cuenta con que su plan saldrá mal.
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Aldo llama a la familia para avisarles sobre el plan que tiene Soraya
Tras recibir la noticia de que el juez de la ciudad tiene una orden para continuar con la investigación, Soraya decide huir al siguiente día de enterarse, pero no cuenta con que su plan saldrá mal.