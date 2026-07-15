Cuándo empieza Yo Me Llamo 2026: fecha y hora para conectarse con la nueva temporada

A Caracol Televisión llega 'Yo Me Llamo', el show de imitación musical número uno de Colombia, que en este 2026 viene cargado de grandes sorpresas y novedades. Además, regresa 'Yo Me Llamo Mini' para conquistar al público más pequeño con las imitaciones más sorprendentes.

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Cuándo empieza 'Yo Me Llamo 2026'

Caracol Televisión anunció que el estreno de esta producción está programado para el martes 21 de julio a las 8:00 p. m.

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La experta en encontrar dobles exactos, Amparo Grisales; el infaltable maestro César Escola; y el lobo más querido de Colombia, Aurelio Cheveroni, recibirán en esta oportunidad al nuevo integrante del equipo que se une para completar la exclusiva mesa de jurados: se trata, nada más y nada menos, que, de Elder Dayán Díaz, uno de los cantautores y músicos de vallenato más sobresalientes del país, quien en esta undécima temporada llega para encontrar a los dobles perfectos.

Por otro lado, el lobo más querido de la pantalla regresa a la mesa del jurado más selecto y exitoso, haciendo parte de las audiciones de los adultos y, por supuesto, de los minis que, esta vez, llegará con grandes sorpresas y novedades.

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Los niños concursantes competirán nuevamente en la Escuela de Yo Me Llamo, apadrinados por los participantes adultos, buscando convertirse en el doble exacto de su artista favorito.

Por si fuera poco, otra de las novedades que llega en la undécima temporada de este formato es el imponente Búfalo, quien tendrá nuevamente la función principal de escoltar y retirar del escenario a los participantes eliminados o que se rehúsan a abandonar el Templo de la Imitación.

Su rudeza y seriedad lo dieron a conocer en la décima temporada de Yo Me Llamo, en donde se ganó el corazón de los colombianos. También estuvo como invitado especial en las pruebas de fuerza extrema del 'Desafió Siglo XXI' de Caracol Televisión. Su fuerza y resistencia física, junto con su imponente presencia, vuelven a cautivar a los televidentes.

En esta oportunidad, Melina Ramírez y Laura Acuña serán nuevamente las presentadoras del programa. Con su carisma y belleza, ya están más que listas para llevar todo su talento y alegría a los televidentes.

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Cuáles son los premios para los ganadores de Yo Me Llamo y Yo Me Llamo Mini

Los mejores imitadores tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento en el templo de la imitación. El ganador de 'Yo Me Llamo' se llevará 500 millones de pesos, mientras que el ganador de 'Yo Me Llamo Mini' obtendrá 100 millones de pesos para estudios universitarios.

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Cabe aclarar que en Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, los colombianos también podrán disfrutar de todo el contenido de esta nueva temporada gratis desde su celular, computador y SmartTv.

Podrán ver los capítulos en vivo durante el simulcast de la transmisión en pantalla, y repetirlos cuando quieran, ya que quedarán disponibles en VOD.

Adicional, para esta temporada, Ditu también ofrecerá a sus usuarios dos programas con los que vivirán, detalle a detalle, los mejores momentos de Yo me llamo. Reacción al doble Yo Me Llamo se vive diferente con Juliana, Cuervo y Peláez.