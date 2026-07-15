Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Hermana de Haaland
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuándo empieza Yo Me Llamo 2026: hora del primer capítulo - CaracolTV

Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán, Búfalo y Aurelio Cheveroni están listos para conocer el talento de los mejores imitadores del país. Conéctate con el primer capítulo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuándo empieza Yo Me Llamo 2026: fecha y hora para conectarse con la nueva temporada

Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán, Búfalo y Aurelio Cheveroni están listos para conocer el talento de los mejores imitadores del país. Conéctate con el primer capítulo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Se conoce la fecha del lanzamiento de 'Yo Me Llamo 2026'.
Se conoce la fecha del lanzamiento de 'Yo Me Llamo 2026'.
Foto: Caracol Televisión.