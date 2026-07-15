Quién es la novia de Bellingham, el jugador de Inglaterra: conoce a Ashlyn Castro

Uno de los futbolistas que más ha llamado la atención durante el Mundial de Fútbol 2026 de México, Estados Unidos y Canadá es Jude Bellingham, jugador de la selección de Inglaterra. El futbolista ha sido una de las figuras más destacadas de su equipo a lo largo del campeonato y ahora se prepara para disputar la recta final del torneo.

Mira también: A cuántos Mundiales de Fútbol ha ido 'El Cole', hincha de la Selección Colombia



Este 15 de julio, Inglaterra enfrentará a Argentina en la semifinal del certamen, un compromiso que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la gran final. Mientras la atención se centra en el rendimiento del futbolista dentro del terreno de juego, también ha despertado interés su vida personal, especialmente por la relación sentimental que mantiene desde hace varios meses.

Quién es la novia de Bellingham, jugador de Inglaterra

La novia de Jude Bellingham es Ashlyn Castro, una influenciadora y modelo de 28 años nacida en Long Beach, California. Antes de iniciar su relación con el futbolista inglés, ya había construido una carrera en el mundo del modelaje y las redes sociales.

Publicidad

La pareja empezó a salir en 2024 y, desde entonces, ha realizado varias apariciones públicas. Incluso, en algunos eventos han sido captados besándose frente a las cámaras, lo que confirmó el vínculo entre ambos.

Publicidad

Ashlyn Castro también ha acompañado al jugador en algunos partidos de Inglaterra durante el Mundial de Fútbol 2026. Su presencia en las tribunas ha sido registrada durante encuentros del campeonato, en los que ha apoyado al mediocampista.

Mira también: Foto de Salomé, hija de James Rodríguez, llorando tras eliminación de Colombia del Mundial

En el ámbito profesional, Castro ha trabajado como modelo y apareció en el video musical Popstar, de DJ Khaled, junto a Justin Bieber. Además de ese proyecto, ha desarrollado su carrera en la industria de la moda y ha fortalecido su presencia en plataformas digitales.

En redes sociales, la modelo reúne más de 800 mil seguidores, donde comparte contenido relacionado con su trabajo y diferentes momentos de su vida. Aunque la pareja no ha publicado fotografías juntos en el feed de sus cuentas, los seguidores han identificado algunas interacciones entre ambos.

Publicidad

Mira también: “Mi amor”: novia de James le dejó mensaje de apoyo tras eliminación del Mundial 2026

Uno de los detalles que ha llamado la atención es que Bellingham suele responder a las publicaciones de ella con emoticones de enamorados, una interacción que no ha pasado desapercibida entre quienes siguen a la pareja.

Publicidad

Antes de iniciar su relación con la modelo, el futbolista había sido vinculado sentimentalmente con la cantante Aitana. Por su parte, Ashlyn Castro también fue relacionada con Michael B. Jordan; sin embargo, no hubo confirmación en ninguno de los dos casos.