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Quién es la novia de Jude Bellingham, el jugador de Inglaterra: ella es Ashlyn Castro - CaracolTV

Jude Bellingham sostiene un noviazgo con Ashlyn Castro de varios meses. La influenciadora fue modelo para el video de DJ Khaled y Justin Bieber 'Popstar'. Esto se sabe sobre la joven.

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Quién es la novia de Bellingham, el jugador de Inglaterra: conoce a Ashlyn Castro

Aunque el jugador había despertado rumores de relación con Aitana y la modelo también fue vista con Michael B. Jordan, ambos han aparecido públicamente y han demostrado que están enamorados.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Conoce a la novia de Bellingham, el jugador de la Selección de Inglaterra.
Conoce a la novia de Bellingham, el jugador de la Selección de Inglaterra.
Foto: Instagram @judebellingham