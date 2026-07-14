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Jessi Uribe respondió si se separó de Paola Jara tras el nacimiento de Emilia - CaracolTV

Jessi Uribe respondió a través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en Instagram si se separó de Paola Jara tras su gira por Europa y otros países. Mira acá el video.

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Jessi Uribe contó si está separado de Paola Jara; le respondió con contundencia a fanático

El intérprete de 'Dulce pecado' y 'Matemos las ganas' apareció en redes sociales para aclarar por qué no ha publicado contenido con su esposa y la madre de su hija menor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Jessi Uribe habló acerca de una supuesta separación de Paola Jara.
Jessi Uribe habló acerca de una supuesta separación de Paola Jara.
Foto: Instagram @paolajarapj y @jessiuribe3