Jessi Uribe contó si está separado de Paola Jara; le respondió con contundencia a fanático

El cantante bumangués volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al participar en una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores. Fue allí cuando un seguidor le preguntó acerca de la relación que tiene con su pareja, cuestionando específicamente que no se les ve juntos desde hace tiempo en sus posts.

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“¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella”, fue el comentario que le dejaron en la cajita.

Ante el cuestionamiento, Uribe no dudó en contestar con firmeza, señalando que, por fortuna, se encuentran en un buen momento dentro de su matrimonio:

“Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. la gente sí es cansona. No entiendo. Primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen", dijo en la citada red social.





Posteriormente, indicó que como vienen de una gira con su familia por el exterior y la realización de un proyecto musical comprendió que era momento de dar un respiro a las contantes publicaciones que hacía con su compañera de vida relacionando su vida personal con su trabajo en los escenarios.

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“Pero con Pao tenemos un álbum juntos, que por derecha hay que subir contenido juntos, y hablan y nos dicen ‘cansones’. Igual no caemos en eso, yo no caigo en eso, me importa nada. Entonces decimos: ‘bueno, no subamos tanta cosa’. No subimos nada en una semana y ya estamos separados”, explicó.

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Finalmente, señaló de forma jocosa que él es quien se ha caracterizado por subir fotos y videos juntos, y añadió que Paola ha tratado de ser más discreta en ese aspecto de su vida: "Realmente Pao nunca subía cosas conmigo, el que subía cosas era yo. Yo era el intenso, el cansón, ella no sube muchas cosas conmigo, ni le gusta, y yo no sé por qué, no sé qué es lo que pasa".

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Es necesario mencionar que la pareja contrajo matrimonio el 14 de mayo de 2022 en medio de una ceremonia privada, y fue hasta finales de 2025 que le dieron la bienvenida a Emilia, la primera bebé de la cantante.