Cuánto costó el mapache disecado que Haaland, jugador de Noruega, se llevó del Mundial

Una de las figuras más destacadas de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá es, sin duda, Erling Haaland. Su juego y las reacciones que tuvo en cada uno de los partidos que enfrentó hasta los cuartos de final llamaron la atención de muchos usuarios de Internet, que no dudaron en elogiar su aire "vikingo".

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Recientemente, tras quedar eliminado de la competencia, el joven regresó a su país junto al resto del equipo y dio de qué hablar al aterrizar junto a un mapache disecado. De inmediato, los usuarios de Internet investigaron y dieron con el paradero de la tienda donde adquirió esta particular pieza.

Cuánto cuesta el mapache disecado de Haaland, fubolista de Noruega

De acuerdo con la indagación de los admiradores del delantero, se trata de un "Whiskey Raccoon", un artículo decorativo que fue sacado a la venta por Wild Bill's Western Store, tienda ubicada en Dallas, Texas.



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La historia con este mapache inició incluso antes del debut de la Selección de Noruega en la cancha, pues los jugadores grabaron un video en la concentración en el que se puede apreciar que la pieza ya se encontraba en poder del deportista.

El mapache tiene un valor de 750 dólares, que convertido a moneda colombiana corresponderían a aproximadamente dos millones de pesos, lo que lo haría ver como un elemento para recordar su paso por el país norteamericano para este importante evento futbolístico.

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Las reacciones de los usuarios de Internet tan pronto vieron al jugador sosteniendo el animal disecado mientras llegaba al aeropuerto no se han hecho esperar. Mientras uno toman con gracia su aparición, otros critican el hecho de haber adquirido esta compra.

"Realmente no me gustó esto", "No me pareció tan costoso", "Ahora lo denuncian por maltrato animal", "No saben qué hacer para volver polémica, hace unos días era un ídolo, ahora lo quieren hacer quedar mal solo porque compró un mapache disecado. Esto no le define la personalidad a él", "No veo la admiración en esto", "Qué tristeza ver esto", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como Instagram y X.

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