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Cuándo cuesta el mapache con el que Haaland regresó a Noruega del Mundial - CaracolTV

Erling Haaland regresó a Noruega del Mundial de Fútbol 2026 con un mapache disecado que adquirió en Estados Unidos. Fanáticos dieron con la tienda donde lo compró y hasta conocieron el precio.

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Cuánto costó el mapache disecado que Haaland, jugador de Noruega, se llevó del Mundial

El también jugador del Manchester City sorprendió a los fanáticos al descender del avión en Noruega con un curioso artículo que adquirió en Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Esto cuesta el mapache disecado que se llevó Haaland del Mundial de Fútbol 2026.
Esto cuesta el mapache disecado que se llevó Haaland del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @erling