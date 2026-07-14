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Pipe Bueno, pareja de Luisa Fernanda W, ofreció recompensa por su billetera- CaracolTV

Pipe Bueno, intérprete de 'Recostada en la cama' y 'Te hubieras ido antes', contó en Instagram que perdió su billetera el sábado 11 de julio y aseguró que está dispuesto a dar una recompensa.

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Pipe Bueno pidió ayuda a sus seguidores y hasta ofreció recompensa: este es el motivo

El intérprete de 'Recostada en la cama' y 'Te hubieras ido antes' apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar compleja situación en la que se encuentra.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Pipe Bueno solicitó ayuda de sus seguidores para recuperar un artículo de valor.
Pipe Bueno solicitó ayuda de sus seguidores para recuperar un artículo de valor.
Foto: Instagram @pipebueno