Pipe Bueno pidió ayuda a sus seguidores y hasta ofreció recompensa: este es el motivo

El cantante de música popular Andrés Felipe Giraldo Bueno volvió a ser noticia en las plataformas digitales al aparecer en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 9 millones de seguidores, para revelar una situación que lo tiene preocupado. Se trata de la pérdida de un artículo de valor, por lo que solicitó ayuda de sus admiradores.

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Pipe Bueno ofreció recompensa por su billetera

Con un tono de angustia, el artista explicó que perdió su billetera y que recurría a la buena voluntad de su público para que le ayudaran a recuperarla, añadiendo que no quería realizar todo el trámite que implica renovar los documentos de identificación.

"Estoy más aburrido que un caballo en un balcón. Triste porque boté la billetera y quiero apelar a todos ustedes y al buen corazón de la gente porque siempre creo que somos más los buenos y los honestos. Si alguien se encontró una billetera es azul, Louis Vuitton, ahorita les voy a dejar una foto, pueden ver mi cédula que está ahí detrás", comentó.

Posteriormente, indicó que le dará una "recompensa económica muy importante" a la persona que le ayude a solucionar este inconveniente.



Pipe Bueno ofreció recompensa por su billetera extraviada. Foto: Instagram @pipebueno

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Finalmente, aseguró que en el interior de la cartera lleva no solo sus documentos personales y el pase, sino también las tarjetas del banco. Antes de mostrar la foto que tiene del artículo, señaló que la perdió el pasado sábado 11 de julio en medio de sus viajes, pues se trasladó desde Orlando, Florida, en Estados Unidos, hasta Bogotá, y desde la capital colombiana hasta Quito, Ecuador.

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De inmediato, sus seguidores difundieron la información a través de las plataformas digitales; sin embargo, hasta el momento no hay actualización sobre el caso.

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El cantante de música popular hace poco fue noticia luego de que Luisa Fernanda W concediera una entrevista para el programa de Laura Tobón en donde confesó que llegaron a tener una crisis de pareja luego del nacimiento de su segundo hijo.

Aunque aseguró que no lo toleraba debido a un tema hormonal que estaba viviendo y debido a que tampoco soportaba el equipo de trabajo con el que él colaboraba en aquella época, dijo que lograron salir adelante al descubrir que era ocasionado por la irritabilidad que ella sufría tras el parto.