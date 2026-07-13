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¿Quién era la "lisiada" en 'María, la del barrio', y cómo luce la actriz ahora?

Detalles sobre quién es la actriz que hizo de la "maldita lisiada" en 'María, la del barrio', novela mexicana que transmite Caracol, y cómo luce actualmente.

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Quién es la actriz que hizo de "la maldita lisiada" en ‘María, la del Barrio’ y cómo luce

La icónica escena de la telenovela mexicana sigue siendo una de las más virales de Internet, pero pocos conocen la historia de la actriz que interpretó a Alicia Montalbán.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Quién es la actriz que hizo de "la maldita lisiada" en ‘María, la del Barrio’
Quién es la actriz que hizo de "la maldita lisiada" en ‘María, la del Barrio’
Foto: Caracol TV