Quién es la actriz que hizo de "la maldita lisiada" en ‘María, la del Barrio’ y cómo luce

Han pasado más de 30 años desde el estreno de ‘María, la del Barrio’, pero una de sus escenas continúa conquistando las redes sociales. La frase "¡Maldita lisiada!", pronunciada por la villana Soraya Montenegro, se convirtió en un meme internacional y sigue siendo recordada por millones de televidentes.

Lea también: Así luce ahora el joven que hizo de Nandito en ‘María, la del barrio’; es un famoso actor



Aunque muchos asocian esa escena únicamente con Itatí Cantoral, quien dio vida a Soraya Montenegro, la otra protagonista del momento es Yuliana Peniche, la actriz que interpretó a Alicia Montalbán, la joven que utilizaba una silla de ruedas y que desató la furia del personaje de Soraya.

¿Quién es Yuliana Peniche, actriz de ‘María, la del barrio’?

Yuliana Peniche es una actriz mexicana que inició su carrera desde muy joven en Televisa y participó en varias producciones de la televisión mexicana durante las décadas de los 90 y 2000. Pese a los años que han pasado, ella sigue luciendo joven y vital:



Publicidad

Su papel de Alicia en 'María, la del barrio' terminó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la cultura popular latinoamericana, gracias a la escena que años después explotó en internet como meme y fue compartida en decenas de idiomas.

Lea también: Cómo luce la actriz que hizo de Tita, hija adoptiva de ‘María, la del barrio’: es polaca

Publicidad

Aunque su carrera incluye otras telenovelas, para buena parte del público sigue siendo "la lisiada" de la famosa producción protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, que fueron novios en la vida real.

En entrevistas, Yuliana Peniche ha contado que el éxito inesperado de la escena hizo que durante años muchas personas la reconocieran únicamente por ese personaje. Incluso recordó que, durante las grabaciones, alternaba las jornadas de actuación con sus estudios y jamás imaginó que esa secuencia terminaría convirtiéndose en un fenómeno de internet décadas después.