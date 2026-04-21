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Quién era Nandito en 'María, la del Barrio' y cómo luce ahora Osvaldo Benavides

Detalles sobre quién es el actor que hizo de Nandito en 'María, la del barrio', novela mexicana de Caracol Televisión, y cómo luce actualmente. Es novio de una actriz.

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Así luce ahora el joven que hizo de Nandito en ‘María, la del barrio’; es un famoso actor

El artista tenía 16 años cuando interpretó al hijo de María y Luis Fernando en la popular novela mexicana. Posteriormente, continuó su carrera artística y ahora es muy reconocido.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Así luce ahora el joven que hizo de Nandito en ‘María, la del barrio