Así luce ahora el joven que hizo de Nandito en ‘María, la del barrio’; es un famoso actor

A Fernando de la Vega Hernández, conocido como Nandito, lo interpretó el actor Osvaldo Benavides, que actualmente tiene 46 años y es famoso por varios papeles protagónicos en series y telenovelas, aunque en la memoria de la gente siempre está su personaje en ‘María, la del barrio’.

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Y es que en la memoria colectiva de la televisión latinoamericana, uno de los personajes más entrañables de la telenovela es sin duda Nandito, el hijo perdido de la protagonista, y el que representa el drama central del relato: un niño separado de su madre al nacer que crece en condiciones humildes sin conocer su verdadero origen, hasta que el destino lo lleva de regreso a su familia. Su historia, marcada por la inocencia, la resiliencia y el anhelo de pertenencia, lo convirtió en una figura clave dentro del éxito de la producción.

No obstante, el artista mexicano confesó en varias entrevistas pasadas que en una época de su vida estaba cansado de que la gente lo encasillarla en su papel de Nandito, pero, con el tiempo, se relajó y entendió que fue ese personaje marcó la memoria de los fanáticos de la novela mexicana.

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Osvaldo Benavides tiene dos hijos y actualmente tiene una relación amorosa con Esmeralda Pimental, famosa actriz y modelo mexicana. Aunque la pareja terminó por un tiempo, se volvió a dar una oportunidad y ahora trabajan en un proyecto actoral.

¿Cuántos años tenía 'Nandito' cuando hizo 'María, la del barrio'?

Cuando se grabó la telenovela, emitida originalmente en 1995, Osvaldo Benavides era apenas un niño. Tenía alrededor de 16 años durante las filmaciones, aunque en pantalla interpretaba a un personaje más joven en sus primeras etapas. Su actuación fue ampliamente reconocida y marcó el inicio de una carrera sólida en la actuación, consolidándolo como uno de los rostros juveniles más recordados de la televisión mexicana de los años noventa.

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Lo mismo sucedió con Thalía, la protagonista de la historia. Al inicio de las grabaciones, la intérprete de ‘Piel Morena’ le daba vida a una joven de 15 años (pese a que tenía 24), pero iba evolucionando en la historia, hasta convertirse en una mujer casada y con hijos. Su papel en 'María, la del barrio' internacionalizó su carrera

