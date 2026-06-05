Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 5 de junio: los menos perfectos

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 5 de junio, los jurados dieron a conocer una decisión relacionada con el desarrollo de la jornada. Aunque informaron que en esta oportunidad no habría sacudida, también anunciaron cuáles son los dos grupos que quedaron en peligro de eliminación tras las presentaciones de la noche.

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En esta velada se llevaron a cabo cuatro presentaciones. En primer lugar, The Beat Voice interpretó 'Convénceme'. Posteriormente, Cu4rz subió al escenario con 'Tu cárcel'. Después fue el turno de Cuatro en Línea, que presentó 'Parranda en el cafetal'. Finalmente, Macondo Sound System cerró la ronda de actuaciones con 'Conga'.

Tras las presentaciones, los equipos quedaron a la espera de la decisión de los jurados. Más adelante, llegó el momento de conocer los resultados de la noche, por lo que Cristina Hurtado se reunió con los participantes para escuchar el anuncio oficial sobre el estado de cada grupo dentro de la competencia.

Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel' este 5 de junio



Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander comunicaron la determinación tomada luego de evaluar las actuaciones de los cuatro grupos. En primer lugar, informaron que The Beat Voice fue seleccionado como el Mejor Grupo de la Noche.

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Por otra parte, los jurados anunciaron que Cu4rz y Cuatro en Línea son los grupos que quedaron en peligro de eliminación. De esta manera, ambos equipos deberán asumir una nueva etapa dentro de la competencia para buscar su permanencia en el programa.

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Además, se dio a conocer que los dos grupos tendrán que dirigirse a los estudios ditu, donde prepararán un espectáculo especial. Posteriormente, deberán presentar ese show en la calle como parte de la dinámica establecida para definir su futuro dentro del concurso.

Mientras tanto, Macondo Sound System logró superar esta instancia y no fue incluido entre los equipos que quedaron en riesgo durante la emisión de este 5 de junio.

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