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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 5 de junio: los menos perfectos - CaracolTV

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander analizaron las presentaciones de cuatro grupos y dieron a conocer las recomendaciones que requieren para ser perfectos cuando se presenten en el escenario.

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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 5 de junio: los menos perfectos

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander analizaron las presentaciones de cuatro grupos y dieron a conocer las recomendaciones que requieren para ser perfectos cuando se presenten en el escenario.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 5 de junio.
Qué grupos de 'A Otro Nivel' quedaron en peligro este 5 de junio.
Foto: Caracol Televisión