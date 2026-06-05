Iván René Valenciano confesó que tiene extraño cáncer; recibirá tratamiento fuera del país

Iván René Valenciano sorprendió a sus admiradores luego de conceder una entrevista para el podcast 'El Mundo de Aco', con el actor Aco Pérez, donde no solo habló sobre diferentes momentos de su carrera deportiva, sino que también se sinceró sobre la batalla silenciosa que ha estado enfrentando.

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Según informó en el espacio, fue diagnosticado con un extraño tipo de cáncer. A pesar de la noticia, el exjugador admitió que está dispuesto a dar la pelea por salvar su vida.

Qué tipo de cáncer tiene Iván René Valenciano, exjugador del Junior

El deportista de 54 años se pronunció sobre su condición médica, aclarando que no se trata de leucemia, sino de una condición diferente:



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"De sangre. No tengo leucemia, pero es una enfermedad que se llama trombocitosis esencial. En la que mi médula ósea produce sangre o coágulos o plaquetas y todas las cosas que te complican cada día. A veces tengo tratamiento, pero bueno, ahora voy a entrar a hacer un tratamiento mucho más severo", mencionó durante el encuentro.

Mira acá la entrevista completa:

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René admitió que está próximo a iniciar un tratamiento para combatir la enfermedad, proceso que se llevará a cabo en Estados Unidos, país en el que reside desde hace varios años, por lo que está optimista sobre el resultado.

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Valenciano explicó que se alejará de la vida pública para concentrarse en su recuperación.

Durante el encuentro, también contó por qué prefiere no pronunciarse sobre el rendimiento de la Selección Colombia, la relación que sostiene con el director técnico Néstor Lorenzo, y hasta reveló algunas anécdotas de su vida donde sus padres fueron fundamentales.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues le desearon fortaleza y le enviaron mensajes de admiración:

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"Qué gran ser humano, Dios te bendice, bombardero", "Gracias Iván René por tener carácter y contar esta historia que toca corazones. Gracias Aco por esta linda entrevista", "Dios te conceda mucha sabiduría y salud, no dejes de luchar", "Iván René, coherente con los comentarios de la Selección, qué gran talento que Dios te dio, gracias por esos bellos momentos y las alegrías que nos brindaste", son algunos de los mensajes que se destacan.