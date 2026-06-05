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Qué tipo de cáncer tiene Iván René Valenciano, exfutbolista del Junior de Barranquilla - CaracolTV

El exfutbolista colombiano del Junior de Barranquilla Iván René Valenciano confesó en entrevista con Aco Pérez que fue diagnostica con un tipo de cáncer que no es leucemia.

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Iván René Valenciano confesó que tiene extraño cáncer; recibirá tratamiento fuera del país

El exfutbolista colombiano abrió su corazón en una entrevista y reveló la lucha silenciosa que está librando. Además, detalló que iniciará proceso en Estados Unidos para luchar por su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Iván René Valenciano se sinceró sobre la enfermedad que padece.
Iván René Valenciano se sinceró sobre la enfermedad que padece.
Foto: Instagram @ivanvalenciano9