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Programación de Caracol TV este 8 de junio: qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

Este lunes 8 de junio se celebra en el país el Corpus Christi, creando de así un puente festivo. Esto pasará con la rejilla de programación de Caracol Televisión.

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Cómo queda la programación de este lunes festivo 8 de junio: qué novelas darán

Este lunes 8 de junio se celebra en el país el Corpus Christi, creando de así un puente festivo. Esto pasará con la rejilla de programación de Caracol Televisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y 'A Otro Nivel' este 8 de junio.
Qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y 'A Otro Nivel' este 8 de junio.
Foto: Caracol Televisión.