Cómo queda la programación de este lunes festivo 8 de junio: qué novelas darán

Caracol Televisión realizará modificaciones en su programación habitual durante este lunes festivo. Debido a estos ajustes, varios de los espacios que normalmente hacen parte de la parrilla entre semana no estarán al aire y, en su lugar, se emitirán contenidos especiales a lo largo de la jornada para que los televidentes los disfruten en casa.

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La programación comenzará en la madrugada con la emisión de 'También Caerás', espacio que estará al aire desde las 4:15 a.m. hasta las 5:30 a.m. Posteriormente, la señal dará paso a dos bloques de Cuentos de los Hermanos Grimm, producción que ocupará la franja matutina antes de la transmisión deportiva prevista para la mañana.

Más adelante, a las 8:15 a.m., los televidentes podrán seguir las incidencias del Tour Auvergne Rhone Alpes 2026, cuya emisión se extenderá hasta las 10:15 a.m. Una vez finalice la competencia, la programación regresará nuevamente a 'Cuentos de los Hermanos Grimm', que continuará ocupando parte de la mañana y el inicio del mediodía.

Por otra parte, a las 12:30 p.m. comenzará una nueva edición de Noticias Caracol, la cual se extenderá hasta la 1:30 p.m. Después del informativo, la señal nacional presentará 'Pura Diversión', programa que estará al aire hasta las 3:00 p.m.





Luego de este espacio de entretenimiento, la programación continuará con dos bloques consecutivos de 'Acción Pura'. De esta manera, la franja de la tarde estará dedicada a este contenido hasta las 7:00 p.m., momento en el que regresará la información con una nueva emisión de Noticias Caracol en su edición central.

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En este sentido, no se emitirán producciones como 'María la del Barrio', 'Tormenta de Pasiones', Efé' ni 'El Juego de mi Destino.

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Asimismo, la programación nocturna tendrá varios espacios consecutivos. A las 8:30 p.m. iniciará la emisión de 'El Rastro', que contará con dos bloques y permanecerá al aire hasta las 10:30 p.m. Posteriormente, la señal dará paso a 'Rumbo al Mundial', espacio programado entre las 10:30 p.m. y las 11:30 p.m.

Finalmente, la jornada concluirá con la emisión de 'Noches de Premiere', que comenzará a las 11:30 p.m.

Esto quiere decir que no emitirán 'A Otro Nivel' con Cristina Hurtado como presentadora y Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez como jurados. Tampoco se conocerá un nuevo episodio de 'Vecinos'.

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