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Qué dijo Frederik Oldenburg sobre entrevista de Carmen Villalobos - CaracolTV

Frederik Oldenburg no se quedó callado ante la declaración de la actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' y dio su versión acerca de su ruptura amorosa. Mira aquí el video.

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Ex de Carmen Villalobos le respondió en vivo tras acusarlo de no dolerle su ruptura

Frederik Oldenburg no se quedó callado ante la declaración de la actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' y dio su versión acerca de su ruptura amorosa. Mira aquí el video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Ex de Carmen Villalobos reaccionó a entrevista en donde ella se pronuncio sobre la ruptura.
Ex de Carmen Villalobos reaccionó a entrevista en donde ella se pronuncio sobre la ruptura.
Foto: Instagram @cvillaloboss y @fredefutbol