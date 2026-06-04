Ex de Carmen Villalobos le respondió en vivo tras acusarlo de no dolerle su ruptura

Luego de que se conocieran las declaraciones de Carmen Villalobos en una entrevista con Lourdes Stephen para el programa 'Al rojo vivo', su expareja sentimental, Frederick Oldenburg, se pronunció sobre el tema durante una emisión del programa Hoy Día.

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Las declaraciones de la actriz generaron reacciones debido a que, al parecer, habría señalado que Oldenburg manifestó en algún momento que no estaba apegado a las relaciones o que no experimentaba las rupturas de la misma manera. Ante ello, el presentador fue consultado sobre esos comentarios y ofreció su versión de los hechos.

"Eso es una opinión personal que ella está expresando. Yo creo que cuando dos personas se separan, cuando una relación se separa, se pierde rápidamente el contacto porque cada quien toma su espacio, entonces no puedes saber qué está pensando o qué está sintiendo el otro, por más que lo quieras adivinar", dijo el presentador.

Asimismo, durante la conversación, Oldenburg reconoció que transcurrió un tiempo entre la decisión de terminar la relación y el anuncio público de la ruptura. En ese contexto, también respondió a una pregunta relacionada con el impacto emocional que tuvo el fin del vínculo.





"Por supuesto que me dolió, obvio que sí (...) Pero forma parte de mi vida, son recuerdos maravillosos que no se borran porque están allí".

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De igual forma, explicó que la relación que mantuvo con Villalobos durante tres años dejó experiencias que recuerda y señaló que conserva respeto y admiración por ella. Además, indicó que han pasado cerca de ocho meses desde la separación y que ha logrado avanzar en ese proceso.

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Por otra parte, el conductor también se refirió a la entrevista concedida por la actriz y precisó que dicho material, al parecer, fue grabado hace casi un mes. Debido a ello, evitó profundizar en algunos aspectos relacionados con su vida personal y con la dinámica que mantuvo con su expareja después de la ruptura.

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En particular, fue consultado sobre la posibilidad de que ambos hubieran intentado retomar la relación. Sin embargo, decidió no abordar ese tema y argumentó que se trata de un asunto privado.

Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar, pues rápidamente reaccionaron a su versión de lo ocurrido.