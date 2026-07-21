Cómo inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas': paso a paso para participar gratis

Este 21 de julio, Caracol Televisión volvió a emocionar a los fanáticos al dar a conocer que ya están abiertas las inscripciones para el 'Desafío, Juego de las Cajas'; por lo que aquellos que quieran poner a prueba su fortaleza física y mental podrán realizar el proceso totalmente gratis y sin ningún tipo de intermediarios.

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En el clip apareció la presentadora Andrea Serna, que fue abordado por el genio de una lámpara que le concedió tres deseos: el primero de ellos fue conocer a Sofía Osío, la anfitriona de esta temporada; el segundo, fue dar apertura a las inscripciones; y el tercero consiste en una petición que será revelada en un mes, así que los fanáticos deberán esperar un poco más para conocer otras novedades.

Cómo inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas'

Los interesados en postularse para ser parte de la nueva temporada del reality de los colombianos deben realizar los siguiente pasos:



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1. Ingresar a www.caracoltv.com/desafio

2. Si ya estás registrado podrás iniciar sesión con normalidad. En caso de que sea tu primera vez, deberás diligenciar información como fecha de nacimiento, nombres, apellidos, correo electrónico y una contraseña. Asimismo, deberás autorizar el tratamiento de los datos personales, y aceptar los términos y las condiciones.

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3. Posteriormente, deberás llenar el formulario denominado 'Acerca de ti', en donde solicitarán información personal como ocupación, si ha representado a su región en alguna competencia, si tiene pasatiempos, entre otros datos de interés para la producción.

4. Luego, deberás adjuntar cuatro fotografías: una de medallas o trofeos, una de cuerpo entero sin retoques, una de primer plano sin retoques ni filtros y la última es la mejor foto que te has tomado en la vida.

5. Por último, tienes que adjuntar dos videos: uno será de un minuto hablándole a la cámara sobre por qué quieres ingresar al 'Desafío' y otro de cinco minutos mostrando lo que quieres que sepan de ti.

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El plazo para ser parte del exitoso formato de Caracol Televisión es hasta el domingo 16 de agosto. ¡No te pierdas la oportunidad de hacer historia!

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