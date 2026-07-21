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Convocatoria 'Desafío 2026': cómo inscribirse a la nueva temporada del reality - CaracolTV

Andrea Serna y Sofía Osío emocionaron a los desafiólogos al aparecer en televisión para anunciar la apertura de la nueva convocatoria del reality de los colombianos.

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Cómo inscribirse al 'Desafío, Juego de las Cajas': paso a paso para participar gratis

Andrea Serna y Sofía Osío emocionaron a los desafiólogos al aparecer en televisión para anunciar la apertura de la nueva convocatoria del reality de los colombianos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Cómo inscribirse a la convocatoria de 'Yo Me Llamo 2026'.