Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
Nació hijo de Carolina Ramírez
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuál es el verdadero nombre de Daniella Álvarez, expresentadora del 'Desafío' - CaracolTV

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, esta creadora de contenido y modelo contó la razón por la que sus papás decidieron ponerle tres nombres.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Expresentadora del 'Desafío' confesó que tiene tres nombres y casi no usa dos de ellos

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, esta creadora de contenido y modelo contó la razón por la que sus papás decidieron ponerle tres nombres.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jun, 2026
Comparta en:
Cuál es la expresentadora del 'Desafío' que tiene tres nombres y solo usa uno.
Cuál es la expresentadora del 'Desafío' que tiene tres nombres y solo usa uno.
Foto: Caracol Televisión/ Tomada de Internet/ Instagram @danielaalvareztv