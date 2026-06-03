Expresentadora del 'Desafío' confesó que tiene tres nombres y casi no usa dos de ellos

Daniella Álvarez sorprendió a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram al publicar el pasado 2 de junio una galería de fotos junto a un mensaje en el que expuso una curiosidad de su vida que muy pocos conocían. Según informó, tiene tres nombres y solo usa uno de ellos.

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Cuál es el nombre real de Daniela Álvarez, expresentadora del 'Desafío'

La influenciadora confesó que se llama Daniella Margarita María, explicando de esta forma que su segundo nombre se lo debe a su padre, quien quería tener una flor más en su casa, además de las que ya poseía. Ante este panorama, decidió llegar a una conciliación con la madre de la joven, quien también tenía en mente otra opción.

"Cuando nací mi papá dijo que quería tener dos margaritas en la casa. Ya mi hermana se llamaba Andrea Margarita y ahora yo tenía que llamarme Daniella Margarita. El tema estaba que mi mamá quería que fuera Daniella María, así que para no discutir me terminé llamando Daniella Margarita María 🙉❤️✨", escribió de forma jocosa.





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Es necesario mencionar que Álvarez marcó un antes y un después en la historia del reality de los colombianos no solo por el carisma que la caracterizaba en cada una de sus apariciones en cámara, sino también debido a que fue ejemplo de resiliencia. Estuvo en el 'Desafío 2019 Súper Regiones', donde fue presentadora, y posteriormente trabajó como anfitriona en el 'Desafío The Box', después de haber perdido su pierna.

Luego de su amputación, Daniella se encargó de fortalecer su presencia digital, enviando un poderoso mensaje sobre superación personal y dando voz a aquellas personas que se encuentran en un proceso similar al que ella atravesó.

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Su influencia ha sido tal que ha llegado a participar en eventos internacionales de renombre, tal es el caso del Victoria's Secret Fashion Show en 2025, donde fue invitada especial, y también de Lé Désfilé de L'Oréal París 2025, donde caminó por la pasarela y fue aplaudida por medios internacionales, marcas de todo el mundo y aficionados de la industria de la moda.

Con frecuencia recibe mensajes de apoyo y admiración en sus redes sociales: "Gracias por enseñar tu fortaleza y resiliencia con tu sonrisa que ilumina todo,🌟🙏🏻🌟 Dios te bendice", "Eres una muñeca 😍😍😍", son algunos de los más recientes.