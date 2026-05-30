Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Leo, del Desafío, reacciona a la boda de Zambrano y Miryan

El exparticipante del Desafío del Siglo, Leo Heredia, reaccionó al sorpresivo compromiso de los ganadores Zambrano y Miryan.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Leo, del Desafío, reaccionó con honestidad al anuncio del compromiso de Zambrano y Miryan

El exparticipante del reality compartió lo que realmente piensa sobre la decisión de su excompañero del programa de proponerle matrimonio a Miryan, quien fue su dupla.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
Comparta en:
Leo reaccionó al anuncio del compromiso de Zambrano y Miryan
Leo reaccionó al anuncio del compromiso de Zambrano y Miryan
Foto: Instagram @Caracoltv / @leooficial95