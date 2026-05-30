Leo, del Desafío, reaccionó con honestidad al anuncio del compromiso de Zambrano y Miryan

Por medio de sus redes sociales, Leo Heredia, quien participó en el Desafío del Siglo, compartió varias historias en las que habló de la noticia que rodea al reality en este momento: el anuncio de que Zambrano y Miryan se casarán.

Lee más: Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan, su dupla



En el marco del cumpleaños de la joven, el ganador de la más reciente temporada del reality de los colombianos le propuso matrimonio y la sorprendió con un anillo para formalizar su unión, algo a lo que ella dijo que sí.

Leo reacciona al compromiso de Zambrano

Leo y Zambrano fueron grandes amigos durante el programa y parece que, meses después de que este terminara, siguen conservando una relación cercana; por eso, el deportista usó sus redes sociales para hablar del tema.





Aseguró que se siente impactado, sorprendido, pero también emocionado por ver lo que está sucediendo con dos personas que siguen siendo parte de su vida. Visiblemente conmovido, los felicitó: “Felicitaciones mi brother, Miryan. Estoy que lloro, muchachos, yo no lo puedo entender”, expresó.

Publicidad

Dijo también que sentía muchas emociones bonitas al ver el video y este tipo de detalles tan emotivos: “Tengo una emoción muy bonita al ver este tipo de cosas, y más con personas con las que comparto; que sea esto tan emotivo... estoy sin palabras de contento”.

Finalmente, hizo una reflexión a modo de broma al asegurar que todavía quedan hombres buenos en el mundo y que él es uno de ellos. Asimismo, invitó a sus seguidores a no tener miedo de enamorarse porque “el amor es bonito”, mencionó.

Publicidad

Por otro lado, quien también reaccionó fue Rosa, ella dejó un comentario en la historia del exparticipante, que también es su amigo, y le preguntó: “¿Seremos los padrinos?”, una duda que no ha pasado desapercibida para los seguidores del Desafío.

Zambrano y Miryan del Desafío

Vale la pena mencionar que los exparticipantes del reality no siempre estuvieron juntos. A él lo vincularon con Isa, Grecia, Tina y otras mujeres de la competencia, mientras que ella, en la primera etapa, parecía ser su enemiga.

Lee más: Zambrano, del 'Desafío', reaccionó a las tres cirugías de Miryan: "Mi señora esposa"

Publicidad

No obstante, cuando viajaron por Colombia y se convirtieron en una de las duplas, la cercanía entre los dos fue evidente. Antes de coronarse como los ganadores, ya habían dado señales de un romance, presentándose incluso ante sus mamás en la Ciudad de las Cajas.