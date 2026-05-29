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Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo fallecido: "Un hombre normal" - CaracolTV

La actriz sorprendió recientemente al confirmar que está atravesando por un duelo debido al fallecimiento de su esposo en 2025 y también el de su madre hace poco.

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Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo fallecido: "Un hombre normal"

La actriz sorprendió recientemente al confirmar que está atravesando por un duelo debido al fallecimiento de su esposo en 2025 y también el de su madre hace poco.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de may, 2026
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Esperanza Gómez habló de su esposo fallecido y hasta mostró foto.
Esperanza Gómez habló de su esposo fallecido y hasta mostró foto.
Foto: tomada de Internet/ Esperanza Gómez.