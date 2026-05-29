Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo fallecido: "Un hombre normal"

Esperanza Gómez volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al conceder una entrevista para La Kalle en la que se sinceró acerca de la muerte de su marido a finales de 2025, una pérdida que, según infirmó, le ha dejado un gran vacío en el corazón.

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La actriz mantuvo su relación de pareja alejada del ojo público; sin embargo, accedió a revelar detalles del vínculo después de conocerse el deceso. Según explicó, su marido era un "hombre normal"; sin embargo, aseguró que tenía muy buena química con él y hasta lo describió como una gran persona.

"No, es que mi marido no era seguro porque yo lo proyectara, mi marido tenía una seguridad... De hecho, era una de las cosas que yo más admiraba porque era un hombre supremamente inteligente y aparte de eso era muy seguro", explicó.

Asimismo, explicó que una de el rasgo físico que más le atraía de él eran su piel debido a lo "pareja y suave" que era.





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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza para poder sobrellevar esta pérdida.

Durante la entrevista, Gómez también se pronunció sobre el enfrentamiento que ha tenido con Meta debido a los problemas que ha presentado con su cuenta de Instagram y también a algunos detalles de su vida personal.

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Es necesario mencionar que Esperanza había concedió una entrevista para Los 40 en donde abrió su corazón y hasta aseguró que ya tiene escrito una autobiografía; sin embargo, detalló que todavía no la ha sacado a la venta debido a que tiene contenido que calificó como "fuerte" debido a anécdotas de su infancia relacionadas con su madre que la marcaron de por vida.

De acuerdo con lo que mencionó, cuando su esposo estaba en vida no quería mostrarle el resultado del proyecto, pues sabía que a él le iba a molestar parte de su contenido. Por el momento, la actriz señaló que se encuentra enfocada en su proceso de duelo y sanación, así como también en otros proyectos.