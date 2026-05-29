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Así fue como Carlos Calero quedó campeón de canto en TV gracias a ‘casting’ de un rpimo suyo - CaracolTV

Carlos Calero, presentador de ‘Día a Día’, programa de Caracol Televisión, se coronó campeón de canto luego de ganar 8 programas seguidos en televisión. Lo particular es que no iba a aparticipar.

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Carlos Calero, campeón de canto en TV tras ‘casting’ que no era para él: “Yo no sabía”

El presentador de ‘Día a Día’, programa de Caracol Televisión, tiene en sus vitrinas un preciado galardón que buscaba un primo suyo, pero que terminó quedando en sus manos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de may, 2026
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Carlos Calero acompañó a un primo a un 'casting' de TVF y le fue mejor a él.
Foto: Facebook CarlosCalero29.