Carlos Calero, campeón de canto en TV tras ‘casting’ que no era para él: “Yo no sabía”

Carlos Calero es uno de los personajes más polifacéticos de la televisión colombiana, ya que no solo es conductor de programas de entretenimiento, también ha sido presentador de noticieros, anfitrión de diferentes concursos, maestro de ceremonias y hasta músico y cantante, al punto de compartir tarima con Diomedes Díaz.

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El comunicador barranquillero ha incursionado con éxito en diferentes campos de la pantalla chica gracias a su interés por este medio desde que era estudiante universitario, pues su talento le abrió puertas delante de las cámaras y los reflectores.

Aunque su sueño era ser como el ya fallecido presentador Fernando González Pacheco, sus inicios fueron como artista, según confesó en ‘Historias con Ritmo’, espacio de entrevistas de las plataformas digitales de Caracol TV.

De hecho, dijo [a partir del minuto 9:20] que su primera gran oportunidad llegó sin buscarla, ya que acompañó a un primo suyo a hacer una prueba en la que él terminó sacando más provecho.



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Carlos Calero, campeón de canto en TV

El atlanticense relató que asistió como apoyo musical de su primo a una prueba de canto para participar en concurso de televisión presentado por Pacheco y que en ese ‘casting’ todo cambió para él de manera sorpresiva.

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“Estando en la universidad, yo no sabía del programa y un primo me dijo: ‘Acompáñame a hacer un ‘casting’ para un programa de Pacheco, necesito que toques la guitarra. Fui, empecé a tocar, él cantó y hubo aplausos”, narró a modo de introducción.

Y agregó que justo ahí lo alcanzó la buena suerte: “En el ‘casting’ estaba la directora ‘Tony’ Navia [María Antonieta Navia] y los productores. ‘Tony’ Navia me dice: ‘¿Tú cantas?’. Dije que sí, canté un vallenato y me fui”.

En consecuencia, él y su primo fueron seleccionados para concursar: “A los 8 días llaman a mi primo y lo descabezaron en el primer programa. Después me llaman a mí, yo estaba nervioso, pero gané casi 8 programas seguidos. Quedé como el gran campeón de mi categoría, que fue salsa y vallenato”.

Esa victoria lo acercó más a sus objetivos y a Pacheco, su máximo referente: “Fue una experiencia maravillosa, Pacheco estaba ahí y yo no lo podía creer porque conocí a mi ídolo [Fernando González Pacheco] y yo le decía: ‘Quiero ser como tú’”.

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Y cerró manifestando que ese fue un gran paso para su carrera: “Después, la vida nos dio la oportunidad de encontrarnos [con Pacheco] en ‘Día a Día’, en sus últimos años de vida, cuando él hacía parte de ese programa. Fue una bendición”.

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