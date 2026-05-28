Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 28 de mayo: solo quedan 10 en el juego

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' este 28 de mayo se presentaron cinco grupos musicales con el objetivo de definir cuáles continúan en competencia y cuáles quedan en peligro de eliminación dentro del programa.

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En esta oportunidad, cada grupo interpretó una canción distinta frente al jurado y el público. The Beat Voice fue el encargado de abrir la jornada con la canción ‘Cómo te olvido’. Posteriormente, Macondo Sound System presentó ‘Te quiero para mí’, mientras que Notas Cruzadas interpretó ‘Dímelo’.

Poco después, Trébol de Cuatro subió al escenario para cantar ‘Secreto de amor’. Finalmente, Cu4rz realizó su presentación con el tema ‘Una canción’.

Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel'





Luego de las interpretaciones, Cristina Hurtado les preguntó a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander cuál había sido el Mejor Grupo de la Noche. Tras la deliberación, los jurados definieron que el reconocimiento sería para The Beat Voice, agrupación conformada por Daniel Rián, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo.

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Por otro lado, también se conoció la decisión sobre los grupos que quedaron en riesgo de abandonar la competencia. Macondo Sound System y Cu4arz son las agrupaciones que deberán convencer al público y al jurado de que merecen seguir en el juego.

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Debido a esta decisión, ambos grupos deberán convivir durante 24 horas. Además, tendrán que prepararse en los estudios ditu para realizar una nueva presentación frente al público.

Los dos grupos deberán ofrecer un show en la calle, instancia en la que buscarán mantenerse dentro de la competencia. De esta manera, la continuidad de ambos dependerá de su siguiente presentación programada en el formato de Caracol Televisión.

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