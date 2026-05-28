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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 28 de mayo durante el capítulo 65 - CaracolTV

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco definieron cuáles son los dos grupos que deberán ir a estudios ditu y prepararse para dar un show digno de admirar frente al público de la calle.

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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 28 de mayo: solo quedan 10 en el juego

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco definieron cuáles son los dos grupos que deberán ir a estudios ditu y prepararse para dar un show digno de admirar frente al público de la calle.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de may, 2026
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Qué grupos quedaron en riesgo en 'A Otro Nivel' este 28 de mayo.
Qué grupos quedaron en riesgo en 'A Otro Nivel' este 28 de mayo.
Foto: Caracol Televisión.