Maluma lloró recordando a Yeison Jiménez en plena entrevista: "Por qué no lo conocí antes"

Maluma habló con la periodista, para Billboard Latin, de varias situaciones íntimas que lo llevaron a buscar su esencia con su más reciente disco, reveló que su esposa, Susana Gómez, está embarazada de un niño y, de paso, recordó su colaboración con Yeison Jiménez, que salió días después del fallecimiento del cantante de música popular.

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Juan Luis Londoño, como en realidad se llama el reguetonero, aseguró que se conoció con el caldense hace muchos años, pero no tuvieron una relación cercana, hasta hace unos meses, cuando empezaron a hablar más seguido y decidieron colaborar en un proyecto musical.

El paisa no pudo evitar llorar recordando al ‘Aventurero’, pues para él todavía “parece mentira” su fallecimiento. Además, se conmovió al contar que Jiménez sentía mucha admiración por él.

“Todavía me da mucha tristeza porque, a pesar de que estuvimos poco tiempo hablando seguido… tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos. Eso es muy duro, hablar del man es muy fuerte. La canción es muy bonita y todo, pero sí, ese hij… hace mucha falta”, dijo Maluma minutos antes de quebrarse por completo y cubrir sus ojos para secarse las lágrimas.





El cantante explicó que su llanto era porque pasó mucho tiempo sin conocerlo. “Lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man, como que lo conocí muy poco tiempo, y eso es algo como que yo digo: ‘Ah, por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más, por qué no compartimos más’. Pero bueno, que en paz descanse; yo a ese mar… lo quiero mucho la verdad”, declaró.

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La periodista tuvo un gesto de apoyo y respetó su silencio. Posteriormente, él prosiguió: “Es que la vida se va volando, Leila, ¿entendés? Piensa uno en ese mar… y es como que ¡uh! Parece mentira”.

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Londoño además habló del homenaje póstumo que le hicieron a Jiménez en el Movistar Arena, de Bogotá, en el que él pudo compartir con la familia del caldense. “Abrazar la esposa, estar ahí con su hija y saber que esto era un sueño tan grande para Yeison, esto fue una locura para mí también; saber que este man me admiraba tanto, yo no lo sabía. Y fue mutuo. Cuando yo lo conocí fue una bomba de amor y fue algo muy especial”, agregó.

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Maluma concluyó el tema destacando todas las cualidades, como persona y empresario, que tenía Jiménez y diciendo que la memoria del cantante se iba a mantener viva por su música, su legado y el cariño de la gente.

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¿Cómo se llama la canción de Maluma con Yeison Jiménez?

La canción que grabaron juntos Maluma y Yeison Jiménez se llama ‘Con el corazón’. El tema fue lanzado oficialmente en febrero de 2026, por solicitud de la familia del 'Aventurero', y rápidamente se convirtió en una de las colaboraciones más comentadas entre la música urbana y la música popular colombiana.

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Según informó El Tiempo, la canción nació de una grabación hecha en Medellín pocas semanas antes del fallecimiento de Yeison Jiménez. El medio explicó que el proyecto tenía un valor especial para ambos artistas y que representaba un sueño musical compartido.