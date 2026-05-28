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Qué dijo Maluma de Yeison Jiménez: lloró recordando al cantante de música popular

Detalles de lo que dijo Maluma sobre Yeison Jiménez, en plena entrevista, en la que lloró recordando lo que vivió con el cantante de música popular que murió-

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Maluma lloró recordando a Yeison Jiménez en plena entrevista: "Por qué no lo conocí antes"

El cantante antioqueño no puedo aguantar las lágrimas durante una conversación que tuvo con Leila Cobo, a quien invitó a cabalgar por el lanzamiento de su álbum ‘Loco x Volver’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de may, 2026
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Maluma lloró recordando a Yeison Jiménez en plena entrevista: "Por qué no lo conocí antes"
Maluma lloró recordando a Yeison Jiménez en plena entrevista: "Por qué no lo conocí antes"
Foto: Instagram @maluma / @yeison_jimenez