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Qué dijo Francisco Bolívar tras crisis; 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' le respondió- CaracolTV

El actor habría aparecido en redes sociales el pasado lunes 25 de mayo y dio un parte de tranquilidad para aquellos fanáticos que están preocupados por su estado.

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Redes de Francisco Bolívar se reactivaron y 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' respondió

El actor habría aparecido en redes sociales el pasado lunes 25 de mayo y dio un parte de tranquilidad para aquellos fanáticos que están preocupados por su estado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de may, 2026
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Qué publicación hizo Francisco Bolívar en redes sociales y cómo respondió 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'.
Qué publicación hizo Francisco Bolívar en redes sociales y cómo respondió 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'.
Foto: Instagram @franciscobolivar y 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'.