Redes de Francisco Bolívar se reactivaron y 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' respondió

Recientemente, el actor bogotano se convirtió en noticia debido a que Fabián Ríos, su amigo y colega, compartió una publicación en redes sociales en donde pedía a su comunidad unirse en oración por el bienestar de su colega. Aunque no se conocieron muchos detalles, la Revista Vea recogió que podría tratarse de una crisis emocional que lo hizo alejarse temporalmente de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', producción en la que está participando.

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Tras días de incertidumbre, la cuenta de Instagram del actor se reactivó el pasado 25 de mayo gracias a la publicación de un reel. Se trata de un sketch en donde Bolívar aparece interpretando a un personaje que le tiene miedo a los aviones; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que pudo junto al clip.

"'Lo que ha habido es una organización natural Y ferpecta en función de un contexto. Calmémononos todxs', dijo Jotica.🙏🏻⚡️🧬🃏☀️💎🌈💘 Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. LXS AMO✨💜🌟🌻🩷🌙🩵SAU ISNAH 🙏🏻💫 SALUD, PAZ, AMOR Y FELICIDAD INFINITA PARA TODXS 🌈🌎", escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet, colegas y amigos no tardaron, pues no dudaron en responderle mediante mensajes de aliento. Cabe aclarar que el pronunciamiento más esperado era el de la producción, que escribió: "Te amamos mucho, recuerda siempre que estamos contigo 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍".





Es necesario mencionar que el equipo de trabajo fue noticia hace algunas semanas debido al ataque que recibieron en el set de grabación mientras realizaban algunas escenas en la localidad de Santa Fe, ubicado en el centro de Bogotá, en el que murió un integrante de la producción y otro quedó herido.

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Al parecer, Bolívar estaría enfrentando un complejo proceso emocional desde el 2019 debido a una ruptura amorosa y un pérdida económica importante; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el actor o por algún allegado a su círculo.

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Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer cómo se encuentra y también si se reincorporará a las grabaciones de la nueva décima, en la que también están trabajando actores como Carmen Villalobos, Majida Issa, entre otras figuras del entretenimiento nacional.

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