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Qué le pasó a Francisco Bolívar, sobrino de Gustavo Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' - CaracolTV

La Revista Vea dio a conocer los supuestos motivos de la crisis emocional por la que está atravesando Francisco Bolívar, intérprete de Jotica en 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. Esto se sabe hasta el momento.

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Nuevo detalles sobre la crisis de Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

La Revista Vea dio a conocer los supuestos motivos de la crisis emocional por la que está atravesando el intérprete de Jotica en la exitosa producción. Esto se sabe hasta el momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de may, 2026
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Qué novedades se conocen sobre el actor Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'.