Nuevo detalles sobre la crisis de Francisco Bolívar, de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

La salud y el estado de Francisco Bolívar, reconocido por interpretar a Jotica en la serie 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', han generado preocupación entre seguidores y personas cercanas al actor. La situación se conoce poco tiempo después de que la producción del programa enfrentara un ataque que dejó como saldo un muerto y un herido dentro del equipo de trabajo.

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El actor Fabián Ríos, amigo de Bolívar, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por él. Posteriormente, comenzaron a surgir nuevos detalles relacionados con el estado del artista, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de su entorno cercano.

Qué le pasó a Francisco Bolívar, actor de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

De acuerdo con información divulgada por la Revista Vea, el actor estaría atravesando una crisis emocional. Según el medio, desde 2019 habría enfrentado una ruptura sentimental que tuvo un fuerte impacto en su vida personal. Incluso, se conoció que existieron planes de boda antes de la separación.



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A esta situación se sumaría una pérdida económica relacionada con una inversión en la que habría destinado gran parte de los ahorros obtenidos durante su trayectoria profesional. La combinación de estos hechos habría influido en su estado actual, aunque la información continúa siendo extraoficial.

Asimismo, se ha establecido que durante las grabaciones de la serie el actor se habría aislado del resto del equipo de producción. Debido a ello, la producción habría tenido que recurrir a un reemplazo temporal para poder organizar algunas escenas sin alterar la continuidad de la historia. Sin embargo, no se han entregado detalles adicionales sobre el alcance de la situación ni sobre el tiempo que habría permanecido alejado de las grabaciones.

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Por ahora, las personas cercanas al actor y los integrantes de la producción mantienen hermetismo frente al tema.

En redes sociales también se ha evidenciado la preocupación de sus seguidores. La última publicación de Francisco Bolívar en Instagram fue realizada el pasado 7 de abril, fecha en la que compartió un mensaje para celebrar el cumpleaños de Nalita. Desde entonces, varios usuarios han acudido a esa y otras publicaciones para enviarle mensajes de apoyo y fortaleza mientras continúan a la espera de nueva información sobre su situación.

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