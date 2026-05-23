Marcela Monsalve, de Noticias Caracol, tiene ritual cuando juega Colombia, ¿le da suerte?

Marcela Monsalve se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo gracias a su carisma y trabajo frente a las cámaras. La presentadora, que ya se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera con el cubrimiento del Mundial de fútbol, también guarda tradiciones muy especiales cada vez que acompaña a la Selección Colombia.

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Periodista de Gol Caracol se prepara para el Mundial

Más allá de la preparación profesional y la intensidad de las transmisiones, la caleña tiene rituales que se han convertido en parte esencial de cada cobertura. Uno de ellos está relacionado con una sencilla manilla tejida con los colores del país, un accesorio que para ella tiene un valor especial.





Sobre esa costumbre contó: "Cuando yo voy a algún partido de selección Colombia, sea femenino o masculino, a mí me gusta siempre llevarme una pulserita que tengo en casa, que es de Colombia, de esas tejidas normales que venden en la calle". Además, explicó que esta manilla tiene un significado importante porque fue la primera que usó en una transmisión junto a Gol Caracol y desde entonces decidió convertirla en una especie de amuleto.

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Pero ese no es el único ritual que acompaña a Marcela antes de salir al aire. La periodista reveló que siempre busca un espacio para hablar con una de las personas más importantes en su vida: su papá, un apasionado seguidor del fútbol y alguien a quien considera una verdadera fuente de conocimiento.

La presentadora explicó: "Siempre llamo a mi papá porque a él le encanta el fútbol". Además, agregó que antes de cada transmisión suele preguntarle detalles sobre el equipo y escuchar su análisis: "Le digo: "Papi, para ti, ¿qué es lo más importante de este equipo?" y trato de absorberle mucho conocimiento porque él es como una enciclopedia".

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Mientras avanza en su carrera y se prepara para vivir su primer Mundial, Marcela continúa manteniendo esas pequeñas tradiciones que la acompañan en cada paso profesional.

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