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Marcela Monsalve, de Noticias Caracol, tiene ritual cuando juega Colombia

La periodista de Gol Caracol cubrirá el Mundial 2026 y confiesa sus secretos para prepararse, además, confiesa que hay dos cosas que no le pueden faltar antes de las transmisiones en Noticias.

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Marcela Monsalve, de Noticias Caracol, tiene ritual cuando juega Colombia, ¿le da suerte?

La periodista de Gol Caracol cubrirá el Mundial 2026 y confiesa sus secretos para prepararse, además, confiesa que hay dos cosas que no le pueden faltar antes de las transmisiones en Noticias.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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