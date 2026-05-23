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Esperanza Gómez relata cómo fueron los últimos días de vida de su esposo

La actriz hace un duro relato sobre los cambios de ánimo de su pareja y confiesa que creía que si llegaba con vida a marzo del 2026 se salvaría del cáncer, ¿cuál era la razón?

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Esperanza Gómez relata cómo fueron los últimos días de vida de su esposo, quien falleció de cáncer

La actriz hace un duro relato sobre los cambios de ánimo de su pareja y confiesa que creía que si llegaba con vida a marzo del 2026 se salvaría del cáncer, ¿cuál era la razón?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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