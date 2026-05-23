Esperanza Gómez relata cómo fueron los últimos días de vida de su esposo, quien falleció de cáncer

La batalla contra el cáncer que enfrentó el esposo de Esperanza Gómez marcó profundamente la vida de la actriz. Aunque durante cinco años creyeron haber vencido la enfermedad tras la extirpación de su riñón izquierdo, todo cambió en pandemia, cuando las revisiones médicas se suspendieron y posteriormente descubrieron que el cáncer había hecho metástasis.

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Esposo de Esperanza Gómez

La enfermedad avanzó rápidamente y afectó varias zonas de su cuerpo, pero además del deterioro físico, Esperanza aseguró que los fuertes tratamientos también cambiaron su comportamiento. Sobre esa difícil etapa recordó: "Se vuelven supremamente agresivos en las palabras que usan porque en ese momento son tantos los medicamentos que les están poniendo que también ellos como que todo el tiempo están elevados".

La actriz confesó que muchas veces las palabras de su esposo la hacían sufrir: "Yo lo estoy tratando es de cuidar y él siente que yo lo estoy atacando, que le estoy queriendo hacer daño".





Pese a todo, Ernesto nunca perdió la esperanza y mantenía la ilusión de llegar a marzo de 2026 para acceder a un tratamiento experimental en Rusia. Convencido de que podía lograrlo, decía: "Yo si logro llegar a marzo del 2026, corono". Sin embargo, falleció el 30 de octubre de 2025 antes de cumplir ese objetivo.

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