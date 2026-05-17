La Red: exparticipante del ‘Desafío’ se hizo cirugías, y modelo está embarazada| Resumen - CaracolTV Miryan habló en ‘La Red’ sobre el motivo por el que decidió gastar la plata del ‘Desafío’ en tres cirugías, mientras que Susan Liliu se refirió a la dolorosa pérdida de su hermano como consecuencia de la depresión.