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La Red: exparticipante del ‘Desafío’ se hizo cirugías, y modelo está embarazada| Resumen - CaracolTV

Miryan habló en ‘La Red’ sobre el motivo por el que decidió gastar la plata del ‘Desafío’ en tres cirugías, mientras que Susan Liliu se refirió a la dolorosa pérdida de su hermano como consecuencia de la depresión.

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Miryan habló en ‘La Red’ sobre el motivo por el que decidió gastar la plata del ‘Desafío’ en tres cirugías, mientras que Susan Liliu se refirió a la dolorosa pérdida de su hermano como consecuencia de la depresión.

Por: Marianella Chavarro Castro
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