La Red: qué ha pasado con Breiner, La Carranguerita e integrante de Jaguar| Resumen - CaracolTV Los exparticipantes de ‘La Descarga’ y ‘La Voz Kids’ abren su corazón en ‘La Red’ y cuentan qué ha pasado en sus vidas luego de participar en los exitosos formatos de Caracol Televisión.