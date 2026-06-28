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La Red: qué ha pasado con Breiner, La Carranguerita e integrante de Jaguar| Resumen - CaracolTV

Los exparticipantes de ‘La Descarga’ y ‘La Voz Kids’ abren su corazón en ‘La Red’ y cuentan qué ha pasado en sus vidas luego de participar en los exitosos formatos de Caracol Televisión.

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La Red: qué ha pasado con Breiner, La Carranguerita e integrante de Jaguar| Resumen

Los exparticipantes de ‘La Descarga’ y ‘La Voz Kids’ abren su corazón en ‘La Red’ y cuentan qué ha pasado en sus vidas luego de participar en los exitosos formatos de Caracol Televisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
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