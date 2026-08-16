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La Red: Concierto ‘Unidos por los Nuestros’: Chyno, Piso 21 y la hija de Chayanne | Resumen capítulo La Red - CaracolTV

Casi 30 cantantes de talla mundial se presentarán en el concierto Unidos por los Nuestros y en La Red hablamos con tres de ellos. Mira las entrevistas exclusivas con Isadora (hija de Chayanne), Pablo (integrante de Piso 21) y Chyno Miranda (exintegrante de Chino y Nacho).

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Concierto ‘Unidos por los Nuestros’: Chyno, Piso 21 y la hija de Chayanne | Resumen capítulo La Red

La Red: Concierto ‘Unidos por los Nuestros’: Chyno, Piso 21 y la hija de Chayanne | Resumen capítulo La Red

Casi 30 cantantes de talla mundial se presentarán en el concierto Unidos por los Nuestros y en La Red hablamos con tres de ellos. Mira las entrevistas exclusivas con Isadora (hija de Chayanne), Pablo (integrante de Piso 21) y Chyno Miranda (exintegrante de Chino y Nacho).

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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