La Red: Concierto ‘Unidos por los Nuestros’: Chyno, Piso 21 y la hija de Chayanne | Resumen capítulo La Red - CaracolTV Casi 30 cantantes de talla mundial se presentarán en el concierto Unidos por los Nuestros y en La Red hablamos con tres de ellos. Mira las entrevistas exclusivas con Isadora (hija de Chayanne), Pablo (integrante de Piso 21) y Chyno Miranda (exintegrante de Chino y Nacho).