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La Red: Presentadora tiene secuelas tras un accidente y cuándo será el concierto de Jhonny Rivera |Resumen - CaracolTV

En este capítulo de 'La Red' Lala Sarmiento habla del accidente que tuvo en el 2024, Jhonny Rivera cuenta cuándo será su concierto benéfico y David Zahan relata el robo que vivió.

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Presentadora tiene secuelas tras un accidente y cuándo será el concierto de Jhonny Rivera |Resumen

La Red: Presentadora tiene secuelas tras un accidente y cuándo será el concierto de Jhonny Rivera |Resumen

En este capítulo de 'La Red' Lala Sarmiento habla del accidente que tuvo en el 2024, Jhonny Rivera cuenta cuándo será su concierto benéfico y David Zahan relata el robo que vivió.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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