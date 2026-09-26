La Red: Presentadora tiene secuelas tras un accidente y cuándo será el concierto de Jhonny Rivera |Resumen - CaracolTV En este capítulo de 'La Red' Lala Sarmiento habla del accidente que tuvo en el 2024, Jhonny Rivera cuenta cuándo será su concierto benéfico y David Zahan relata el robo que vivió.