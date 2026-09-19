La Red: parejas que llevan más de 10 años juntos y el amor sigue floreciendo| Resumen - CaracolTV
Johanna Fadul y Juanse quintero, Moisés Angulo y Diana Mayorga, y Socorro y Osvaldo de Los Montañeros son parejas que llevan más de 10 años juntos. Este ha sido el secreto para tener relaciones exitosas.
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