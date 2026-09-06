La Red: mejores y peores suegros del entretenimiento; Luis Alfonso habló| Resumen - CaracolTV En este episodio de ‘La Red’ hablamos con algunos famosos como Rafa Pérez, Rafa Taibo, Luis Alfonso y Lorena Bautista sobre cómo ha sido la relación con sus suegros desde que encontraron a los amores de sus vidas.