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La Red: Integrante de 'Los Dibalitos' fue víctima de robo y famoso fue operado de urgencias - CaracolTV

Roiner Arciniegas, de ‘Los Diablitos’, reveló detalles del ataque armado que sufrió. Jhonny Rivera ayudó a abuelitos damnificados y Elder Dayán recordó entre lágrimas a un gran amigo.

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Integrante de 'Los Dibalitos' fue víctima de robo y famoso fue operado de urgencias

La Red: Integrante de 'Los Dibalitos' fue víctima de robo y famoso fue operado de urgencias

Roiner Arciniegas, de ‘Los Diablitos’, reveló detalles del ataque armado que sufrió. Jhonny Rivera ayudó a abuelitos damnificados y Elder Dayán recordó entre lágrimas a un gran amigo.

Por: Jorge Andrés Bernal
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