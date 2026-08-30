La Red: Integrante de 'Los Dibalitos' fue víctima de robo y famoso fue operado de urgencias - CaracolTV Roiner Arciniegas, de ‘Los Diablitos’, reveló detalles del ataque armado que sufrió. Jhonny Rivera ayudó a abuelitos damnificados y Elder Dayán recordó entre lágrimas a un gran amigo.