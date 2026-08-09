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La Red: camerino de Elder Dayán en ‘Yo Me Llamo’; humorista se pensiona - CaracolTV

Mientras Elder Dayán cuenta cómo se prepara para grabar ‘Yo Me Llamo’; Joselo se despide de ‘Sábados Felices’ y Paola González cuenta cómo fue darle vida a ‘María La Caprichosa’.

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camerino de Elder Dayán en ‘Yo Me Llamo’; humorista se pensiona

La Red: camerino de Elder Dayán en ‘Yo Me Llamo’; humorista se pensiona

Mientras Elder Dayán cuenta cómo se prepara para grabar ‘Yo Me Llamo’; Joselo se despide de ‘Sábados Felices’ y Paola González cuenta cómo fue darle vida a ‘María La Caprichosa’.

Por: Marianella Chavarro Castro
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