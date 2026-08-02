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La Red: Resumen capítulo: director de Noticias Caracol tendrá nieto y habla el novio de Sara Uribe - CaracolTV

Mientras Juan Roberto Vargas habla con su hijo Juan Camilo Vargas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia, se confirma la relación de Sara Uribe y Camilo Méndez.

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Mientras Juan Roberto Vargas habla con su hijo Juan Camilo Vargas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia, se confirma la relación de Sara Uribe y Camilo Méndez.

Por: Caracol Televisión
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