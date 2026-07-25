La Red: Resumen capítulo: Marcela Reyes defiende la inocencia a su novio en la cárcel - CaracolTV Mientras la DJ habla de la inocencia de su pareja, otros famosos revelan las locuras que han cometido por amor. Además, un humorista de Sábados Felices fue víctima de un robo y varias actrices denunciaron ser víctimas de suplantación de identidad.