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La Red: qué ha pasado con Camila Zárate, Camila Esguerra y María McCausland - CaracolTV

Las figuras de programas como 'Rafael Orozco, el ídolo', 'Ventino, el precio de la gloria' y Show Caracol reaparecen para contar en ‘La Red’ qué ha pasado en sus vidas en los últimos años.

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La Red: qué ha pasado con Camila Zárate, Camila Esguerra y María McCausland

Las figuras de programas como 'Rafael Orozco, el ídolo', 'Ventino, el precio de la gloria' y Show Caracol reaparecen para contar en ‘La Red’ qué ha pasado en sus vidas en los últimos años.

Por: Marianella Chavarro Castro
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