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A qué hora es la final del Mundial 2026 por Caracol y cómo queda la programación

Detalles sobre cuándo es la final del Mundial 2026, a qué hora se va a transmitir por Caracol Televisión y quiénes cantarán en el 'show' de medio tiempo.

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A qué hora empieza la final del Mundial por Caracol y cómo queda la programación

Este domingo 19 de julio se lleva a cabo la gran clausura de la Copa del Mundo 2026, con el partido entre España y Argentina, y un ‘show’ que contará con la participación de reconocidos artistas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de jul, 2026
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A qué hora empieza la final del Mundial por Caracol
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Foto: AFP