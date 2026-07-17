A qué hora empieza la final del Mundial por Caracol y cómo queda la programación

Los televidentes podrán seguir todas las emociones del evento por la señal principal de Caracol Televisión, que modificó parte de la programación del domingo para transmitir el partido más importante del torneo del fútbol.

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Los aficionados podrán conectarse desde las 12:00 del mediodía, para sintonizar la ceremonia de clausura y, desde la 1:00 de la tarde, tendrán el análisis, los datos y más del partido, en la previa. A partir de las 2:00 de la tarde se llevará a cabo el partido entre España y Argentina, en el que se definirá el ganador de la Copa del Mundo 2026.

La presentación de Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna, que darán el ‘show’ final del Mundial 2026, se hará en el medio tiempo del partido, por lo que el descanso de 15 minutos reglamentario podría extenderse. A partir de las 4:00 de la tarde (si no hay alargue ni penaltis), se hará la premiación al gran campeón.

Programación de Caracol con la final del Mundial 2026



Noticias Caracol del mediodía cederá su espacio este domingo 19 de julio al partido entre España y Argentina. ‘La Red’ se transmitirá de 5:00 a 6:00 de la tarde, mientras que Expediente Final mantiene su horario habitual: de 6:00 a 7:00 de la tarde.

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La programación de la noche no tendrá ninguna modificación, y se mantiene ‘Los Informantes’, ‘Séptimo Día’ y ‘Noches de Premier’, en los horarios usuales.

