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Quién es Búfalo, integrante de 'Yo Me Llamo 2026': nombre real - CaracolTV

A partir de este martes 21 de julio, los fanáticos de Caracol Televisión podrás disfrutar de una nueva temporada de 'Yo Me Llamo' junto a un equipo de trabajo de lujo.

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Regresa Búfalo a 'Yo Me Llamo 2026': esta será su misión en el Templo de la Imitación

A partir de este martes 21 de julio, los fanáticos de Caracol Televisión podrás disfrutar de una nueva temporada de 'Yo Me Llamo' junto a un equipo de trabajo de lujo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Búfalo regresa a 'Yo Me Llamo': conoce al integrante del Templo de la Imitación.
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Foto: Caracol Televisión.