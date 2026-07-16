Regresa Búfalo a 'Yo Me Llamo 2026': esta será su misión en el Templo de la Imitación

Todo está listo para el regreso de 'Yo Me Llamo' y 'Yo Me Llamo Mini', los formatos musicales de Caracol Televisión en los que Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni buscarán a los mejores imitadores de Colombia hasta dar con una persona que sea el doble exacto de su artista favorito.

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Laura Acuña y Melina Ramírez serán las presentadoras de esta nueva edición, la cuál también contará con la participación de Búfalo. En esta ocasión, el icónico personaje tendrá nuevamente la función principal de escoltar y retirar del escenario a los participantes eliminados o que se rehúsan a abandonar el templo de la imitación.

Búfalo es considerado uno de los hombres más fuertes de América. Su rudeza y seriedad en el templo de la imitación lo dieron a conocer en la décima temporada de 'Yo Me Llamo', en donde se ganó el corazón de los televidentes.

También estuvo como invitado especial en las pruebas de fuerza extrema del 'Desafió Siglo XXI' de Caracol Televisión. Su fuerza y resistencia física, junto con su imponente presencia, vuelven a cautivar a los televidentes.



Cómo se llama Búfalo, de 'Yo Me Llamo', en la vida real

El nombre real de Búfalo es Emanuel Mendoza. Es un atleta de alto rendimiento que se dedica al strongman o atletismo de fuerza. Su disciplina consiste en realizar pruebas que ponen a prueba la resistencia y la capacidad física mediante el levantamiento, arrastre o traslado de objetos de gran peso.

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El deportista apareció en el primer capítulo del 'Desafío 2025', donde llamó la atención al cargar una tractomula de 17 toneladas que estaba atada a su cuello con una cinta. Posteriormente, esa misma prueba tuvo que ser enfrentada por los 32 participantes.

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Desde su aparición en el programa, Búfalo se ha ganado el cariño de la gente, que ha seguido de cerca su participación y también ha mostrado interés por conocer más sobre su trayectoria deportiva y el tipo de entrenamiento que realiza para competir en esta disciplina.

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Además de su presencia en televisión, el competidor comparte parte de su rutina a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram reúne más de 40 mil seguidores, con quienes publica contenido relacionado con su deporte.