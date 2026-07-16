En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer deja a su hijo en compañía de su familia y dice que debe salir de carácter urgente. Su plan es enfrentar a Soraya y decirle que deje en paz a su hijo, a Alicia y a Esmeralda.
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María escapa del hospital y va a casa de Soraya para enfrentarla
La mujer deja a su hijo en compañía de su familia y dice que debe salir de carácter urgente. Su plan es enfrentar a Soraya y decirle que deje en paz a su hijo, a Alicia y a Esmeralda.