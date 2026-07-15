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Piroberta y Juan Diego aprenden a jugar curling en Canadá y ganan en su primer partido - CaracolTV

La pareja recorre el barrio Gastown, en Vancouver, donde conocen el tradicional reloj de vapor antes de aprender las reglas del curling. Tras la explicación, ambos representan a Colombia en una partida.

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Piroberta y Juan Diego aprenden a jugar curling en Canadá y ganan en su primer partido

La pareja recorre el barrio Gastown, en Vancouver, donde conocen el tradicional reloj de vapor antes de aprender las reglas del curling. Tras la explicación, ambos representan a Colombia en una partida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jul, 2026
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