Piroberta y Juan Diego aprenden a jugar curling en Canadá y ganan en su primer partido - CaracolTV
La pareja recorre el barrio Gastown, en Vancouver, donde conocen el tradicional reloj de vapor antes de aprender las reglas del curling. Tras la explicación, ambos representan a Colombia en una partida.
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Piroberta y Juan Diego aprenden a jugar curling en Canadá y ganan en su primer partido
La pareja recorre el barrio Gastown, en Vancouver, donde conocen el tradicional reloj de vapor antes de aprender las reglas del curling. Tras la explicación, ambos representan a Colombia en una partida.