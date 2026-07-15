Diana Álvarez y Boyacoman conocen las estatuas de cera de Karol G y más famosos - CaracolTV
En Nueva York, la pareja visita un museo de figuras de cera, donde recorren espacios dedicados a artistas y deportistas. Durante la experiencia entrevistan a la figura de Karol G, se encuentran con Messi y Cristiano Ronaldo.
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Diana Álvarez y Boyacoman conocen las estatuas de cera de Karol G y más famosos
En Nueva York, la pareja visita un museo de figuras de cera, donde recorren espacios dedicados a artistas y deportistas. Durante la experiencia entrevistan a la figura de Karol G, se encuentran con Messi y Cristiano Ronaldo.