Cuervo enfrenta miedo a los caballos mientras juega horseball con Carolina Soto en Guadalajara - CaracolTV La pareja hace una parada en Guadalajara para visitar la Glorieta de la Minerva y conocer el freestyle deportivo. Después de aprender algunos trucos con la pelota y superar un reto de dominadas, ambos participan en un partido de horseball.