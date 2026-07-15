Cuervo enfrenta miedo a los caballos mientras juega horseball con Carolina Soto en Guadalajara - CaracolTV
La pareja hace una parada en Guadalajara para visitar la Glorieta de la Minerva y conocer el freestyle deportivo. Después de aprender algunos trucos con la pelota y superar un reto de dominadas, ambos participan en un partido de horseball.
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Cuervo enfrenta miedo a los caballos mientras juega horseball con Carolina Soto en Guadalajara
La pareja hace una parada en Guadalajara para visitar la Glorieta de la Minerva y conocer el freestyle deportivo. Después de aprender algunos trucos con la pelota y superar un reto de dominadas, ambos participan en un partido de horseball.